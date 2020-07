Fernando Alonso voltará à Fórmula 1 em 2021. É o que diz a rede de notícias BBC. O bicampeão mundial de F1 teria assinado contrato para a temporada de 2021 pela Renault.

Esta pode ser a terceira passagem de Alonso pela Renault. A primeira foi entre 2002 e 2006, conquistando bicampeonato, e depois nas temporadas 2008 e 2009.

Outro veículo de imprensa que crava a volta do espanhol é a ESPN Britânica, que afirmou que o anúncio oficial deve ser feito nesta quarta-feira.

Na segunda-feira, o jornal Marca publicou que o salário de Alonso será já de uma realidade pós-Covid, de cerca de 10 a 12 milhões de euros por ano, o que seria uma economia substancial, já que Daniel Ricciardo recebe 20 milhões. Em troca, o piloto desejaria certas garantias de comando, relacionadas à equipe de trabalho, engenheiros e talvez alguma questão relacionada a patrocínios.

Antes da suposta volta à F1, Alonso terá um grande desafio pela frente, o de completar a Tríplice Coroa do automobilismo, tentando uma vitória nas 500 Milhas de Indianápolis, no dia 23 de agosto.

