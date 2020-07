Apesar do domínio no GP da Áustria de Fórmula 1, nem tudo correu suavemente para as Flechas de Prata, que sofreram com problemas de câmbio, mas a equipe já encontrou uma resposta para essa questão. A Mercedes admite que os repetidos problemas na caixa de câmbio do W11 seriam inevitáveis com a configuração atual do carro, depois de revelar que um acúmulo de ruído elétrico está causando estes problemas.

A equipe ainda busca uma solução para as dificuldades que afetaram Valtteri Bottas e Lewis Hamilton no Red Bull Ring, surgiu a resposta para o assunto, que não está diretamente ligado aos aspectos mecânicos da caixa de câmbio.

Em vez disso, uma combinação do layout dos componentes internos do W11, em conjunto com as vibrações provocadas pelos kerbs da Áustria, causa uma "tempestade perfeita" de problemas para a equipe alemã.

O diretor de engenharia da Mercedes, Andrew Shovlin, disse que os problemas na caixa de câmbio na Áustria não foram pontuais da corrida, mas sim algo que a equipe vinha enfrentando ao longo do final de semana.

"Estávamos cientes disso na sexta-feira, quando vocês viram que Valtteri teve problema no final de uma das sessões", disse. "Então, esse foi o primeiro sinal de um problema. No sábado, eles voltaram a aparecer, de modo recorrente. E, na corrida, esperávamos isso porque parecia ser uma característica do modelo".

"Então, no momento, ao rodar o carro, esse problema deve aparecer em algum momento. É uma questão de tempo".

Shovlin explicou que a causa dos problemas está relacionada ao acúmulo de interferências elétricas nos sistemas de automóveis, que acabam por impactar a caixa de câmbio e seus sensores.

"É basicamente um acúmulo de ruído elétrico. Isso começa a interferir nos vários sistemas. Com Valtteri, vimos isso no meio da corrida. Fica cada vez pior. Com Lewis, apareceu mais tarde. Mas é um ruído elétrico que afeta muitas coisas".

A Mercedes ainda está analisando as mudanças que pode fazer em seu carro para o GP da Estíria neste final de semana, como forma de minimizar o problema. Embora as alterações possam levar a modificações na caixa de câmbio, entende-se que não será necessário um design totalmente novo do componente.

