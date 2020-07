A performance de Sebastian Vettel no GP da Áustria de Fórmula 1 continua sendo alvo de muita polêmica. A rodada após um toque com Carlos Sainz levantou críticas de diversos pilotos e ex-pilotos, mas o tetracampeão não abaixou a cabeça e rebateu os comentários.

Vettel, que já havia passado por uma classificação difícil, sem conseguir passar para o Q3, largou em 11º e tentava fazer uma prova de recuperação quando acabou rodando ao tentar ultrapassar Sainz, caindo para a última posição.

O tetracampeão acabou fazendo uma segunda prova de recuperação e, beneficiado pelos diversos abandonos, acabou terminando em 10º, saindo do GP com um ponto no bolso.

Mas a performance de Vettel acabou levantando críticas de três nomes conhecidos no mundo da F1: Nico Rosberg, Ralf Schumacher e Jenson Button. O campeão de 2016, afirmou que esse tipo de erro de Vettel acontece repetidamente e que, para se manter na F1, é necessário provar sua qualidade constantemente, e que apenas seus quatro títulos não contam mais para isso.

"Foi uma leitura equivocada da situação, algo que ele faz repetidamente", disse Rosberg. "Ele comete esses erros quando tenta passar por dentro. Também achei preocupante como ele se desculpa, não entendo como fala do pouco rendimento da Ferrari, que estava em sexto ou sétimo lugar, quando seu companheiro terminou em segundo".

"Na F1, você só é tão bom quanto sua última corrida. Você é julgado pela sua própria equipe e também pelos demais. Não pode usar seus quatro campeonatos mundiais como argumento. Esses títulos já não contam, você tem que demonstrar na corrida seguinte que merece estar na F1".

Outro ex-piloto que falou sobre a performance do alemão foi Ralf Schumacher, que afirmou que a ação de Vettel foi algo de um novato.

"Francamente, uma ação dessas é própria de um piloto novato, não de Sebastian. Não tenho ideia do que passa pela cabeça dele às vezes. Obviamente, não deve ser algo bom, não na posição que ele está. Só reafirma a decisão da Ferrari. Ainda é cedo, mas acontece com muita frequência".

Já o campeão da F1 de 2009, Jenson Button, foi mais leve na crítica à Vettel, e diz esperar que o tetracampeão se saia melhor neste final de semana.

"Foi uma rodada muito vergonhosa", disse Button. "Sempre apoiei Seb, mas acredito que ele deve rever esse movimento e ficar muito descontente consigo mesmo. Por sorte, ele vai ter outra corrida no final de semana, e espero que ele se saia melhor".

Vettel não ficou em silêncio após às críticas, em especial a de Nico Rosberg, e respondeu à fala do campeão de 2016.

"Posso lidar com as críticas, principalmente porque estou chateado comigo mesmo", disse Vettel. Nico Rosberg assiste às corridas de longe, mas esquece que, se não fosse essa curva, eu poderia ter alcançado um grande resultado".

"Certamente não estamos onde queremos estar, mas a equipe está fazendo todo o possível para que isso aconteça".

