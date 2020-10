Alonso: "Não volto à F1 para ir aos restaurantes das cidades"

Fernando Alonso está mais animado do que nunca para seu retorno à Fórmula 1. E o bicampeão segue reforçando que não quer voltar apenas para reforçar os números do grid do Mundial: ele está lá para atingir seu principal objetivo, vencer.

Quando voltar à F1 no próximo ano, ele estará a bordo de uma das "novas equipes" do grid, já que a Renault passará a ser chamada por Alpine, um dos braços da montadora francesa, que segue como fornecedora de motores.

Em entrevista ao RadioTimes, ele destacou as dificuldades que a temporada 2021 representará, mas afirmou que seu objetivo está mais adiante, em 2022.

"Não volto à F1 para ir aos restaurantes de todas as cidades e viajar o ano todo. Estou voltando por um motivo: dar o meu melhor e tentar vencer. No esporte, você ganha ou você perde. Ser quinto é melhor do que ser sétimo, melhor do que 12º, mas isso não muda muito. O negócio é ganhar ou perder. E o meu objetivo é vencer".

"Sabemos que, em 2021, ninguém além da Mercedes ou de Hamilton poderá vencer. Portanto, para 2022, muitas equipes têm grandes esperanças: Alpine, Fernando, Ferari, Carlos, Verstappen, Red Bull...".

"Nós temos muita esperança em nós, infelizmente não para 2021 e sim para 2022. Estaremos todos nesta situação, vendo se será possível enfrentar a Mercedes apenas quando os carro estiverem na pista. É difícil garantir isso, não é uma ciência exata. Vamos nos preparar bem e esperamos lutar em 2022, mas ninguém pode garantir que isso acontecerá".

Renault R.S.20 (Temporada 2020) Motor: Renault Combustível: BP Ultimate Pneus: Pirelli Pilotos: 3 - Daniel Ricciardo 31 - Esteban Ocon

Honda anuncia saída da F1 ao final da temporada 2021; veja detalhes

PODCAST: Kimi Raikkonen, 'apenas' um grande personagem ou um verdadeiro campeão?