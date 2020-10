F1: Ferrari não teria interesse em fornecer motores à Red Bull

O anúncio da saída da Honda da Fórmula 1 no final do próximo ano deixou Red Bull e AlphaTauri com uma grande dúvida: quem poderá fornecer motores? Enquanto a Renault é uma possibilidade distante pelo divórcio ruim em 2018 e a Mercedes já fornecendo para quatro equipes, a Ferrari ainda não se manifestou, mas as chances são baixas.

Em Maranello, ainda não houveram comentários oficiais sobre a saída da Honda no próximo ano, mas fica a decepção da saída de uma fabricante com grande tradição no esporte. A novidade, porém, não abala o programa italiano, que vê como baixas as chances de ceder seus motores para as equipes.

A quarta saída da montadora japonesa da categoria destaca mais uma vez o vai e vem da categoria, enquanto, no final, a Scuderia segue sendo a única equipe sempre presente no Mundial.

E a possibilidade de fornecer motores para Red Bull e AlphaTauri é um assunto que não está entre as prioridades da fábrica, principalmente porque Sergio Marchionne, em seu período à frente da Ferrari, recusou o fornecimento à Christian Horner, levando a equipe de Milton Keynes a assinar com a Honda.

E o cenário não parece ter mudado, embora ainda falte mais de um ano para ver o que acontecerá de fato.

Vale lembrar que ambas as equipes já andaram com motores italianos. A AlphaTauri usou quando era conhecida como Toro Rosso, entre 2007 e 2013 e, novamente, em 2016, vencendo pela primeira vez na categoria com o motor Ferrari, no triunfo de Sebastian Vettel no GP da Itália de 2008. Enquanto isso, a Red Bull usou motores da rival apenas em uma temporada, a de 2006.

Red Bull RB16 (Temporada 2020) Motor: Honda Combustível: ExxonMobil Pneus: Pirelli Pilotos: 33 - Max Verstappen 23 - Alexander Albon

