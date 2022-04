Alonso quer continuar na F1 por "mais dois ou três anos"

Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso disse que espera continuar correndo na Fórmula 1 por "mais dois ou três anos".

Depois de marcar um pódio no Catar em 2021 e ajudar o companheiro de equipe Esteban Ocon na busca pela sua primeira vitória na Hungria no ano passado, Alonso renovou seu contrato de um ano para permanecer na Alpine em 2022.

Mas o espanhol - que, como o piloto mais velho do grid, terá 41 anos no final de seu contrato atual - calculou que continuaria na categoria por mais algumas temporadas.

Questionado pela Autosport se ele sentiu alguma pressão para se afastar da Alpine para abrir caminho para o piloto reserva vencedor da F3 e F2 Oscar Piastri, Alonso disse: “Não. Obviamente, se eu tivesse 25 anos, não haveria essa conversa."

“É por causa da idade que as pessoas tentam encontrar um caminho para os jovens talentos. Mas acho que isso é uma questão de desempenho."

“No ano passado, acho que fui bem [10º com 81 pontos]. Terminei um pouco na frente de Esteban [11º com 74 pontos]. Vamos ver este ano como a batalha vai ser."

“Isto é sobre desempenho, não sobre idade."

“Como eu disse no início do ano, ainda me sinto competitivo e rápido e sinto que estou aproveitando o tempo na Fórmula 1."

“Então, eu vou correr, eu acho, mais alguns anos – mais dois ou três anos.”

Alonso acrescentou que provavelmente entraria em negociações durante o verão europeu para permanecer, ao mesmo tempo em que insinuou que Piastri poderia encontrar uma vaga em outro time.

“Se [Piastri] estiver com a Alpine, será bom. Se ele estiver com outro time, será bom também", disse Alonso.

“Mas vamos descobrir e começarei essas discussões provavelmente no verão.”

Ocon calculou que o rigoroso programa de testes da Alpine para Piastri poderia torná-lo “provavelmente o piloto reserva mais bem preparado de todos os tempos”.

A opinião de Alonso sobre o jovem australiano foi: “Ele é um cara legal, obviamente muito talentoso."

“Ele venceu todas as categorias de base até agora, o que obviamente mostra que ele tem talento e é muito profissional e está trabalhando duro no simulador e na fábrica."

“Ele ainda é muito jovem. E espero que ele encontre um lugar em breve", concluiu.

Red Bull favorita? Rico Penteado aponta quem tem chances na Austrália

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: