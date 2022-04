Carregar reprodutor de áudio

Na sexta-feira (08), a Fórmula 1 realizou o segundo treino livre para o GP da Austrália, terceira etapa da temporada 2022. Charles Leclerc terminou a sexta como o mais rápido do dia, marcando 1min18s978, sendo o único a baixar da casa de 01min19s. Max Verstappen terminou em segundo, ficando à frente Carlos Sainz.

Fernando Alonso foi o quarto, com Sergio Pérez fechando o top 5. Completaram os dez primeiros: Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Lando Norris, Pierre Gasly e Daniel Ricciardo. Lewis Hamilton foi apenas o 13º, 1s543 atrás.

No primeiro treino livre, realizado mais cedo nesta sexta, Sainz liderou a dobradinha da Ferrari, marcando 1min19s806, mais de meio segundo à frente de Leclerc. Sergio Pérez foi o terceiro, seguido de Max Verstappen e Lando Norris, enquanto Lewis Hamilton ficou com a sétima colocação.

O Treino

Diferentemente da primeira sessão, o TL1 iniciou com o tempo fechado e com ameaça de chuva. Rapidamente a pista se encheu, com Norris sendo o primeiro piloto a sair dos boxes.

Após os primeiros 15 minutos, a Ferrari vinha com uma dobradinha, tendo Sainz à frente com 01min19s979. Leclerc era o segundo, 0s196 atrás, com Bottas em terceiro, a 0s453, Alonso em quarto e Ricciardo fechando o top 5. Hamilton era o oitavo, 1s276 atrás do espanhol da Scuderia, enquanto Verstappen era o sétimo.

Com 30 minutos transcorridos, Sainz seguia na ponta superando sua própria marca de mais cedo, agora com 01min19s376, feito de macio, tendo Leclerc em segundo a 0s111 e Alonso em terceiro, 0s161 atrás.

A 15 minutos do fim da sessão, Leclerc liderava com 01min18s978, melhor tempo do dia, tendo Verstappen em segundo, a 0s0245 e Sainz em terceiro. Alonso era o quarto e Pérez o quinto, enquanto Hamilton era apenas o 13º.

Faltando 12 minutos para o encerramento da sessão, uma bandeira vermelha foi acionada para retirar detritos do carro de Lance Stroll na pista.

No final, Charles Leclerc terminou com o melhor tempo do dia,1min18s978, feito de pneus macios, 0s245 à frente de Max Verstappen. Carlos Sainz terminou em terceiro, seguido de Alonso, a 0s398 e 0s559 atrás do monegasco, respectivamente.

Sergio Pérez, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Lando Norris, Pierre Gasly e Daniel Ricciardo completaram o top 10. Lewis Hamilton foi apenas o 13º, 1s543 atrás.

Depois de ser surpreendido com um problema no motor na sua Aston Martin durante o TL1, Sebastian Vettel não participou da segunda sessão de treinos livres.

O grid da Fórmula 1 volta à pista da Austrália amanhã para mais duas sessões. Primeiro, o terceiro treino livre, à meia-noite, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. Na sequência, às 03h, a classificação, que você pode acompanhar na Band, Bandsports e F1TV Pro.

Resultados do TL2

Cla # Driver Chassis Engine Time Gap 1 16 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'18.978 2 1 Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'19.223 0.245 3 55 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1'19.376 0.398 4 14 Fernando Alonso Alpine Renault 1'19.537 0.559 5 11 Sergio Perez Red Bull Red Bull 1'19.658 0.680 6 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1'19.842 0.864 7 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'20.055 1.077 8 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1'20.100 1.122 9 10 Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'20.142 1.164 10 3 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'20.203 1.225 11 63 George Russell Mercedes Mercedes 1'20.212 1.234 12 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'20.424 1.446 13 44 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'20.521 1.543 14 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'20.611 1.633 15 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1'21.063 2.085 16 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'21.191 2.213 17 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1'21.912 2.934 18 47 Mick Schumacher Haas Ferrari 1'21.974 2.996 19 6 Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'22.307 3.329 20 5 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes

Red Bull favorita? Rico Penteado aponta quem tem chances na Austrália

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: