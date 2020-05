Alonso responde postagem da Renault no Twitter e incendeia especulações sobre retorno à F1

A F1 está em ebulição, com a saída oficial de Sebastian Vettel da Ferrari, e as possíveis chegadas de Carlos Sainz na escuderia italiana e de Daniel Ricciardo na McLaren. No lugar do australiano, fala-se de um velho conhecido na Renault, Fernando Alonso.

A quarta-feira é normalmente conhecida no mundo das redes sociais como o “Wallpaper Wednesday”, quando equipes disponibilizam imagens para os fãs que sirvam como plano de fundo de seus celulares.

E nesta quarta-feiria, a Renault decidiu colocar a imagem do espanhol com uma taça nos braços. Alonso respondeu ao tweet com o emoji de um diabinho e a foto dos fãs da Renault na época áurea dos anos 2000. Teremos um reencontro?

