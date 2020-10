Em 2021, Fernando Alonso estará de volta ao grid da Fórmula 1 após dois anos fora da categoria. Com 39 anos, o bicampeão sabe que volta para uma situação não muito favorável para seu principal objetivo, o tricampeonato, mas segue acreditando na revolução que o novo regulamento trará em 2022.

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, Alonso falou sobre sua volta, a situação de 2021 e além e o motivo para ter assinado novamente com a Renault.

"Eu gostaria de dizer que sim", disse Alonso quando perguntado se volta à F1 para buscar o terceiro título mundial de pilotos, pelo menos 15 anos após o segundo. "No entanto, conheço as limitações, especialmente em 2021. Em 2022 teremos algo emocionante, porque várias equipes esperam que seja possível competir pelas primeiras posições".

Sobre a decisão de assinar com a Renault, ele falou que a versão atual da equipe da montadora francesa o "empolga".

"Basicamente, volto à F1 porque adoro correr. Essa categoria passou quase ilesa pela pandemia do coronavírus. E estou voltando para uma equipe que me empolga, porque parece uma família".

"Quando as luzes se apagam, todos nos transformamos em feras competitivas, querendo ganhar tudo, mas estou ciente das limitações e das dificuldades que vamos encontrar".

