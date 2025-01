Após uma temporada quase perfeita em 2023, vencendo 21 dos 22 GPs disputados, a Red Bull viu tudo ir por água abaixo na Fórmula 1 2024. Mesmo com Max Verstappen terminando com o tetracampeonato, a equipe austríaca caiu forte ao longo do ano, não conseguindo ir além da terceira posição no Mundial de Construtores.

O chefee Red Bull, Christian Horner, admitiu que o domínio anterior da equipe sob a era regulatória do efeito-solo mascarou "muitos dos problemas" com seus carros.

A equipe de Milton Keynes não conseguiu manter seu título de construtores em 2024, já que a McLaren e a Ferrari ultrapassaram na pista, com o campeonato ficando com o time de Woking.

Max Verstappen apontou problemas com o carro em várias corridas ao longo da campanha, começando no GP da China, com o ex-companheiro de equipe Sergio Perez lutando para extrair o potencial do carro também.

Perguntado se esses problemas eram diferentes da dificuldade de encontrar um ponto ideal de funcionamento do RB19, que deixou de vencer apenas uma corrida em 2023, Horner disse ao Motorsport.com: "Acho que foi apenas mais acentuado. Acho que já havia sinais disso no ano passado e acho que isso se acentuou ainda mais".

"O problema é que vencemos 21 dos 22 GPs de 2023. Isso mascara muitos dos problemas".

Sobre os problemas com a correlação entre os dados e a pista, Horner explicou: "Isso é novamente algo que estamos tentando entender porque, de repente, você... há muitas teorias. Será que algo mudou? Será que estamos no limite das capacidades das ferramentas em um conjunto de regulamentos e os carros convergiram? Assim, as diferenças de que você está falando são minúsculas, mas têm um grande efeito material".

"Portanto, há muitos, muitos aspectos que [significam] que o trabalho ainda está em andamento. Acho que o mais animador é que as ferramentas agora estão começando a se correlacionar mais com o que estamos vendo no simulador".

"Estamos falando de um pouco de tudo", acrescentou Horner, observando a influência do túnel de vento e do simulador. "E quando eles não batem, é como ter três relógios que estão marcando tempos diferentes.

"Então, em qual deles você acredita? No final das contas, você acredita no cronômetro na pista porque ele não mente. E, é claro, o maior termômetro que você tem é o piloto, e é aí que Max desempenhou um papel fundamental este ano".

Após as reclamações de Verstappen em vários momentos da temporada, a Red Bull redescobriu um ritmo suficiente para aumentar seu número de vitórias e confirmar o quarto título de pilotos do holandês, embora a coroa de construtores tenha escapado.

Sobre quando a equipe percebeu que os problemas de correlação estavam afetando o desempenho e que a sensação de Verstappen era um bom ponto de partida para o desenvolvimento, Horner sugeriu: "Acho que foi por volta das corridas que estávamos vencendo da maneira mais difícil".

"Ímola - trouxemos uma atualização para Ímola que talvez não tenha... ela tornou as características do carro mais difíceis. E acabamos com uma janela de desempenho muito pequena. Acho que a forma da nossa curva de desempenho ficou muito íngreme e, inevitavelmente, isso tornou o carro muito mais difícil de dirigir".

