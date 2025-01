Após um 2024 de altos e baixos, o australiano Oscar Piastri acredita que tem todas as ferramentas necessárias para competir pelo título de pilotos na Fórmula 1, mas admite que agora precisa "usá-las o tempo todo" com a McLaren.

Em 2024, Piastri obteve suas primeiras vitórias na categoria, ajudando a McLaren a conquistar o primeiro título de construtores desde 1998. Mas o campeão da F2 e da F3 terminou o ano 82 pontos atrás do companheiro Lando Norris, vice-campeão, e a 145 de Max Verstappen, com essa lacuna levando o time de Woking a adotar ordens de equipe na reta final da temporada para ajudar o britânico.

No entanto, tendo demonstrado uma melhora acentuada entre sua temporada de novato e o segundo ano, Piastri acredita que pode muito bem entrar na disputa pelo título de pilotos na próxima temporada. Perguntado se acreditava que poderia disputar o título, Piastri disse ao Motorsport.com: "Acho que sim. Ainda tenho que aprender e melhorar um pouco".

"Sinto que agora estou chegando a um estágio em que, em certos dias, sinto que tenho quase todas as ferramentas de que preciso. Só não estou conseguindo juntar tudo tanto quanto gostaria, e sinto que, no ano passado, não tinha todas as ferramentas de que precisava. Eu tinha algumas delas, mas ainda faltavam outras".

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Sinto que agora, neste ano, se não tenho todas elas, certamente tenho muito mais - e seja no ritmo de corrida, na classificação, nas disputas com outros pilotos, sinto que mostrei bons momentos disso, ou mesmo em algumas dessas áreas. De modo geral, estou muito feliz em todas as áreas".

Sobre como a disputa na ponta do grid muda a percepção dos desempenhos, Piastri acrescentou: "Acho que o que vai ser necessário é apenas juntar um pouco mais de tudo. Então, agora que você está na frente, você fica exposto a qualquer coisa que não consiga fazer perfeitamente, muito mais do que se estivesse um pouco mais atrás no pelotão".

"Mas sinto que tenho todas as ferramentas de que preciso. Só preciso ser capaz de usá-las o tempo todo".

PIORES DO ANO! Quem passou VERGONHA na F1 2024 e os FIASCOS da temporada ALÉM DE PÉREZ... | Podcast

Watch: PIORES DO ANO! Quem passou VERGONHA na F1 2024 e os FIASCOS da temporada ALÉM DE PÉREZ... | Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com elege PIORES DO ANO da F1 2024; ouça em áudio:



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!