Evitar as armadilhas dos carros de efeito solo da Fórmula 1 ajudou a McLaren a encarar uma impressionante curva de desenvolvimento de 18 meses em 2024, com o título de construtores encerrando uma seca de 26 anos.



A McLaren começou 2023 mal, mas prometeu uma grande atualização que renovaria sua primeira temporada sob o comando do chefe Andrea Stella. Isso aconteceu na Áustria, transformando Lando Norris e Oscar Piastri em candidatos ao pódio.

Curiosamente, exatamente o mesmo cenário ocorreu em 2024. Mas, dessa vez, o desempenho inicial da McLaren já era muito melhor, assim como seu eventual teto.

De um início humilde, seguiu-se uma grande atualização no meio do caminho, no GP de Miami, em maio, rendeu imediatamente a Norris seu primeiro triunfo na categoria. Na Hungria, Piastri também venceu e, embora a disputa de Norris pelo título contra Max Verstappen tenha ficado aquém do esperado, a dupla entregou o suficiente para colocar a McLaren à frente da Ferrari e da Red Bull até o final do ano.

Falando exclusivamente ao Motorsport.com, o diretor técnico de engenharia Neil Houldey explica a abordagem que a McLaren adotou para chegar lá, com o assoalho de Miami sendo apenas uma peça de um elaborado quebra-cabeça que rendeu dividendos.

"Acho que é justo dizer que o assoalho foi o maior item de desempenho desse pacote, mas foi apenas uma parte", disse Houldey, um dos três diretores técnicos da McLaren em uma estrutura introduzida por Stella durante a temporada de 2023.

"Certamente não teríamos dado o passo sem todo o pacote junto. Eu diria que não houve nenhuma decisão consciente para escolher Miami, trata-se de colher os resultados aerodinâmicos quando achamos que eles estão prontos para serem colocados no carro, e que eles oferecem a quantidade certa de desempenho, e que estamos confiantes nesse nível de desempenho".

A McLaren foi imediatamente rápida em Miami quando a atualização do assoalho chegou, ajudando Norris a encerrar sua seca de vitórias Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"E aconteceu que todas as ideias e todo o desempenho se materializaram em um patamar muito semelhante e, portanto, tornou-se um pacote enorme, em vez de uma série de pacotes menores que funcionavam de forma independente. Eles surgiram ao mesmo tempo, o que foi bom, de certa forma, porque mostrou a todos do que éramos capazes. A soma de tudo isso foi realmente uma mudança na trajetória de nossa temporada".

Além de a especificação de Miami ter proporcionado um aumento espetacular de desempenho, a McLaren também foi a única grande equipe a evitar problemas com a introdução de efeitos indesejáveis de manuseio ao tomar um caminho errado no desenvolvimento dos assoalhos, peças cruciais dessa geração de carros.

A Red Bull seguiu o caminho errado, tornando seu carro mais difícil de equilibrar sem acrescentar desempenho significativo, enquanto a Mercedes passou a temporada inteira se perguntando por que seu carro tinha uma janela de operação tão estreita.

Crucialmente para a McLaren, a Ferrari perdeu meses de desenvolvimento ao descobrir que o assoalho do seu Barcelona induzia a quiques em curvas de alta velocidade, o que pode muito bem ter feito a diferença na luta pelo campeonato mundial. Então, como a McLaren conseguiu ficar longe de qualquer oscilação e evitar as armadilhas que seus rivais não conseguiram?

"Não posso responder por nenhuma outra equipe e tenho certeza de que há muitos motivos diferentes pelos quais diferentes equipes tiraram e colocaram peças novamente", disse Houldey. O assoalho de Miami foi relativamente fácil, na verdade. Ele tinha muito desempenho, seria melhor em cada parte do circuito e não havia preocupação. Ele pode ter causado um pouco mais de quiques, ou não, mas esses seriam efeitos pequenos no tempo total da volta".

"O mais difícil para nós foi o pacote do final da temporada, em Austin, onde o desempenho não foi tão alto, mas fomos tão diligentes em garantir que, em cada trajetória, em cada parte da curva, ele ainda fosse melhor, que ainda estávamos confiantes de que ele seria colocado no carro e nos ofereceria algum tempo de volta".

A McLaren colheu os frutos da paciência e da garantia de que todas as suas atualizações melhorariam o carro antes de serem introduzidas Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

"E acho que isso se deve, em parte, ao fato de termos bons conjuntos de ferramentas, o CFD e o túnel de vento apresentaram resultados muito semelhantes."

Mas a McLaren também se certificou de permanecer extremamente paciente ao adicionar atualizações ao carro, em vez de ser tentada por sua súbita inclinação ao título a fazer atualizações rápidas que poderiam não ter sido totalmente estudadas.

"Não se trata de 'você precisa cumprir esse prazo para essa corrida'", explicou Houldey. "Há uma pressão interna para criar desempenho, é claro, mas não um prazo real. Isso significa que as pessoas podem desenvolvê-lo sem a preocupação de que o resultado final no carro possa não ser o esperado. Não estávamos comprometendo em nenhuma área o desempenho do assoalho quando o colocamos".

"Se você fizer algo potencialmente um pouco cedo demais, porque é o que você tem que fazer para colocar algo no carro, você pode não obter os resultados que esperava. Felizmente para nós, de Miami em diante, ainda estávamos obtendo os resultados. Definitivamente, não houve nenhum tipo de pânico na equipe quanto à necessidade de fazer uma atualização. Era: 'faremos a atualização quando estivermos prontos para fazê-la', e estávamos confiantes de que ela daria certo no circuito".

"Porque, como você pode imaginar, se você fizer isso antes, e se encontrar em uma situação em que você coloca, tira, coloca e tira, você perde muito mais do que apenas manter as peças antigas no carro desde o início".

Ver outras equipes enfrentando exatamente o cenário descrito por Houldey reforçou ainda mais a ideia de que a McLaren estava adotando a abordagem correta, e ela se manterá firme em 2025 também, quando o atual ciclo de regulamentações chegar ao fim.

A McLaren não tem motivos para se desviar de sua abordagem disciplinada em 2025 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Vimos o que as outras equipes estavam fazendo e aprendemos um pouco com isso, mas, na verdade, é mais a filosofia da McLaren em garantir que estamos fazendo as coisas certas pelo motivo certo, colocando nosso desempenho no carro no momento certo", acrescentou. "Eu gostaria de pensar que teríamos feito exatamente a mesma coisa de qualquer maneira, mas ver outras equipes lutando faz você pensar que nem sempre é fácil".

"Sabemos que precisamos continuar reconhecendo isso. Não é o fato de a McLaren ter feito duas atualizações e não ter tirado nada que significa que, no futuro, não estaremos na mesma situação. Portanto, estamos cientes de que ainda temos muito a aprender, e produzir qualquer atualização para 2025 será uma situação muito, muito semelhante. Precisamos garantir que elas sejam sempre positivas e que não haja o risco de uma queda".

PIORES DO ANO! Quem passou VERGONHA na F1 2024 e os FIASCOS da temporada ALÉM DE PÉREZ... | Podcast

Watch: PIORES DO ANO! Quem passou VERGONHA na F1 2024 e os FIASCOS da temporada ALÉM DE PÉREZ... | Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com elege PIORES DO ANO da F1 2024; ouça em áudio:



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!