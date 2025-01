F1 ANÁLISE: O que cada equipe deve fazer para evoluir em 2025?

Uma nova temporada da Fórmula 1 está chegando, com as equipes se preparando para descobrir o mistério dos adversários na O2 Arena de Londres, em 18 de fevereiro.

Embora todos estejam buscando os aprimoramentos habituais durante as férias - mais velocidade, maior downforce, redução do arrasto etc - há várias áreas que talvez não sejam tão óbvias ou simples de resolver e que cada equipe precisa dominar para maximizar seu potencial. Então, quais são essas áreas?

McLaren - Decisões

Ultrapassar um pouco as marcas custou a Piastri em Spa, como fez Norris em Silverstone - eliminar esses pequenos erros pode trazer grandes benefícios Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

A McLaren juntou a maioria das peças de seu quebra-cabeça de retorno à F1 na última temporada para garantir o primeiro campeonato de construtores desde 1998, mas nem tudo foi tranquilo para a equipe de Woking.

Com uma temporada mais consistente de Oscar Piastri, o australiano estava mais perto da frente do pelotão, mas não conseguiu igualar as performances de Lando Norris de forma consistente. Isso causou alguns problemas no meio da temporada, já que a McLaren refletiu sobre o uso de ordens de equipe. Muitos, de longe, acreditavam que a equipe havia errado ao optar por não favorecer o britânico enquanto ele lutava pelo título de pilotos.

Se Piastri continuar com sua melhora, a McLaren poderá ter uma dor de cabeça em suas mãos. Se os dois pilotos estiverem empatados em termos de ritmo, mas um deles tiver uma chance um pouco maior de conquistar o título do que o outro, manter a harmonia da equipe, que foi crucial durante o aumento da forma sob o comando de Andrea Stella, será um fator fundamental para o sucesso.

A desculpa no último ano foi que fazia tanto tempo que a McLaren não andava na frente que estava enferrujada ao tomar esse tipo de decisão - agora não há mais essa desculpa.

Outra área em que a equipe perdeu em algumas ocasiões na última temporada foi nos pitstops, especificamente com os dois pilotos às vezes ultrapassando suas marcas em situações de alta pressão. Com o grid tão apertado como está agora, esses erros podem ser a diferença entre a vitória e a derrota.

Ferrari - Lewis Hamilton e a classificação

Depois de um ano difícil em 2024 em relação a Russell, será que Hamilton conseguirá redescobrir sua forma de classificação na Ferrari? Foto de: Ferrari

A próxima temporada é muito importante para a Ferrari, com Lewis Hamilton se juntando a Charles Leclerc para formar, sem dúvida, a dupla mais forte do grid.

Embora o sete vezes campeão tenha estado em boa forma nas corridas da última temporada, pontuada por duas vitórias e uma impressionante corrida chegando em segundo lugar GP de Las Vegas, surgiram preocupações quanto à forma do piloto durante as classificações depois de lutar contra George Russell na Mercedes. O próprio Hamilton sugeriu que havia perdido o ritmo em uma volta e isso pode ser uma preocupação ao enfrentar Leclerc, que construiu uma reputação de ser potencialmente o melhor classificador da F1.

A Ferrari precisa ajudar Hamilton a reencontrar seu ritmo de classificação. Se isso for conseguido, a dupla poderá ser formidável, já que a Scuderia busca o primeiro título de qualquer tipo desde 2008, quando venceu o campeonato de construtores.

A equipe também será testada em termos de estratégia novamente, com a saída de Carlos Sainz, o único piloto da dupla que parece disposto a contrariar as ordens do pitwall. Leclerc ficou frustrado em várias ocasiões durante seu tempo na Ferrari e teve o engenheiro de corrida trocado no ano passado após problemas estratégicos que prejudicaram sua disputa pelo título de 2022. É de se imaginar que Hamilton não aceite nada abaixo da média nesse departamento.

Há muito tempo ele é um espinho para a Ferrari, mas agora, em meio às disputas pelo título, as falhas precisam ser corrigidas.

Red Bull - Uma frente unificada

Rostos sorridentes na Red Bull seriam uma visão bem-vinda depois que a briga interna prejudicou a pré-temporada de 2024 Foto de: Red Bull Content Pool

Além dos problemas que atrapalharam o RB20 na última temporada, a campanha da Red Bull foi resumida pela turbulência fora da pista que ameaçou atrapalhar tudo no início do ano.

As alegações feitas contra o chefe da equipe, Christian Horner, que foi inocentado após uma investigação, só levaram a mais problemas, pois em determinado momento parecia que Helmut Marko sairia correndo pela porta de saída. Adrian Newey o fez. O pai de Max Verstappen, Jos, criticou duramente Horner e optou por lavar a roupa suja em público, provocando rumores de que o piloto talismã da equipe também poderia sair.

Uma implosão total nunca se concretizou. Mas a equipe sediada em Milton Keynes precisa agora se apresentar de forma unificada durante toda a nova temporada para acabar com os rumores e os discursos. Pelo menos assim, todo o foco poderá ser direcionado para as questões na pista, com Liam Lawson assumindo o segundo assento substituindo Sergio Pérez.

A Red Bull também terá que lidar com a perda de Jonathan Wheatley, que logo assumirá o cargo de novo diretor de equipe da Sauber antes da transição da equipe para a Audi no próximo ano. Na posição de Wheatley na Red Bull, ele supervisionou o gerenciamento de regras e conseguiu tirar sua equipe de muitos buracos com a FIA no passado, além de colocar equipes rivais neles.

Sua voz foi proeminente durante a campanha do título de 2021, quando o rádio da equipe foi transmitido para a direção de corrida da FIA, e a importância de seguir as regras como ele fez é um grande vazio a ser preenchido. Essa é uma área que a gerência da Red Bull deve reformular.

Mercedes - Um pacote mais consistente

A Mercedes foi o carro a ser batido em condições frias no ano passado, mas precisa ser mais consistente nesta temporada Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Houve lampejos de esperança entre as lutas contínuas da Mercedes no último ano, com Russell e Hamilton conseguindo vitórias em corridas. E, embora haja pouco interesse em grandes revisões antes das mudanças nas regras de 2026, as Flechas de Prata precisam encontrar uma maneira de fazer o W16 funcionar em temperaturas mais altas.

No frio, o W15 provou ser competitivo - veja Las Vegas como o principal exemplo - mas assim que o sol apareceu, Russell e Hamilton ficaram para trás. Se a Mercedes conseguir liberar até mesmo metade do potencial que sua plataforma tem no frio em uma gama mais ampla de condições, ela deverá ser mais competitiva durante toda a temporada e não desempenhar um papel secundário na frente do pelotão.

A Mercedes também precisa encontrar uma maneira de fazer com que Andrea Kimi Antonelli se adapte à agitação da F1, para garantir que seu foco esteja nos esforços na pista. A atenção será em outra escala do que a que ele está acostumado, considerando tudo o que aconteceu antes em termos de propaganda sobre sua capacidade e seu acidente no TL1 em Monza.

Ele é claramente um talento especial. Agora, Toto Wolff e sua equipe devem cuidar do jovem de 18 anos para ajudá-lo a desbloquear seu potencial.

Aston Martin - Liberando Newey

Agora que ele trouxe Newey para a equipe, será imperativo que Stroll permita que sua grande contratação faça as mudanças que achar necessárias Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Muitas mudanças foram feitas na estrutura de gerenciamento da Aston Martin durante as férias, com Andy Cowell assumindo as funções de diretor da equipe, mas o time deve garantir que Newey possa implementar o que achar necessário no departamento técnico quando começar a trabalhar oficialmente em março.

Com mais de três décadas de conhecimento, a equipe de Silverstone tem o guru técnico do campeonato ao seu lado e pode ter encontrado a peça do quebra-cabeça de que precisa para dar um passo em direção aos quatro primeiros colocados. Embora este seja um jogo de equipe e todos devam ter a oportunidade de prosperar, não há nada de positivo em cortar as asas de Newey se ele acreditar que podem ser feitas melhorias em determinadas áreas.

Mesmo que seu impacto chegue tarde demais para o carro de 2025, capacitar Newey será a maior vantagem que a Aston poderá ter. Isso, juntamente com uma investigação minuciosa sobre como a empresa não conseguiu melhorar os desenvolvimentos nos últimos anos para corrigir seus erros, pode fazer com que a Aston Martin se torne uma força a ser reconhecida em sua união com a Honda em 2026.

Alpine - Finalmente, estabilidade gerencial?

A Alpine receberá com satisfação alguma estabilidade enquanto o regime Briatore-Oakes enfrenta sua primeira pré-temporada Foto de: Alpine

A novela da Alpine teve um final amplamente positivo em sua campanha de 2024, com uma série de resultados sólidos que garantiram uma subida na tabela de construtores. Teria sido totalmente positivo, não fosse o fim desagradável da parceria com Esteban Ocon, bem como os comentários enervantes de Flavio Briatore sobre o futuro de Jack Doohan - substituto de Ocon.

Foi com a chegada de Briatore que ocorreu a última saída de pessoas de alto nível na equipe de Enstone - Bruno Famin saiu e Oliver Oakes entrou como diretor da equipe. Isso se seguiu ao período de 17 meses de Otmar Szafnauer, que terminou em 2023, após a saída de Marcin Budkowski em janeiro de 2022.

Houve muita consternação com a decisão de abandonar o motor Renault interno para 2026 e, em vez disso, tornar-se um cliente do trem de força da Mercedes. Mas, embora a harmonia da equipe seja uma preocupação, o maior foco que deve ser colocado é apenas a definição de uma equipe de gestão concreta e o estabelecimento de bases para o futuro da Alpine.

As mudanças constantes nos últimos três anos foram prejudiciais para a empresa no início de 2024. Isso não pode acontecer novamente.

Haas - Progresso contínuo

Duas novas contratações trarão uma dimensão diferente para a Haas, mas o objetivo será o progresso contínuo Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

A Haas foi a surpresa da última temporada, já que o novo chefe de equipe Ayao Komatsu levou a equipe de propriedade americana a avançar a partir de sua péssima campanha de 2023. Seu foco para o novo período? Mais do mesmo, por favor.

A equipe tem uma nova e empolgante formação de pilotos com Ocon e Oliver Bearman, o que pode ajudar a produzir resultados ainda mais impressionantes. Mas a chave será garantir que ela possa continuar sua tendência de crescimento antes da chegada dos novos regulamentos.

Isso inclui uma estratégia bem definida para garantir que a posição na pista não seja desperdiçada, que é uma das áreas em que a equipe teve problemas na última temporada. Ela já anunciou mudanças radicais na organização da equipe de corrida para 2025, o que inclui a promoção dos engenheiros de desempenho Laura Mueller (Ocon) e Ronan O'Hare (Bearman) para cargos de engenheiro de corrida.

Sem dúvida, o futuro é brilhante para a Haas sob a direção de Komatsu, mas ele precisa provar que o primeiro ano não foi um passo à frente isolado.

Racing Bulls - Controlando os ânimos

Com Hadjar e Tsunoda, a Racing Bulls tem dois dos pilotos mais impetuosos do grid Foto de: Red Bull Content Pool

Isack Hadjar se junta a Yuki Tsunoda na recém-nomeada [novamente] equipe Racing Bulls, com o objetivo de se tornar o próximo júnior da Red Bull a abrir caminho na equipe irmã e chegar à equipe principal.

Mas como Tsunoda já é conhecido como o cabeça quente da F1, a personalidade impetuosa de Hadjar só pode dar mais dor de cabeça à equipe de gerenciamento, que pretende controlar os ânimos. Tsunoda já provou que, quando está com a cabeça no lugar, é um ótimo piloto. O próprio Hadjar não é um desleixado, mesmo que não tenha conseguido converter a promessa em título da F2 na última temporada.

Se o diretor da equipe, Laurent Mekies, e o CEO, Peter Bayer, juntamente com o restante do pessoal sênior, puderem ajudar a manter as emoções sob controle quando estiverem no carro, a Racing Bulls deverá ser capaz de começar a subir na classificação e disputar o quinto lugar na classificação. Mas esse é um grande "se" .

Williams - Longe dos muros

Essa foi a história com muita frequência para a Williams no ano passado e será importante evitá-la se os fundos forem investidos em desenvolvimento e não em peças de reposição Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Não. Bater. Duas palavras que certamente estarão soando nos ouvidos de Alex Albon e do novo recruta Sainz ao entrarem no circuito este ano.

No ano passado, a Williams foi prejudicada por um acidente após o outro, o que significou que a equipe teve de canalizar recursos para reparos em vez de desenvolvimentos. Durante grande parte da temporada, um carro estava com uma especificação diferente do outro, o que prejudicou o desempenho e fez com que a equipe caísse na classificação depois de se mostrar promissora em 2023.

Simplificando, o objetivo para este ano será não bater - liberar recursos que possam ser concentrados no maquinário de 2026 e começar a trabalhar na nova era regulatória. Parece simples, não é?

Sauber - Execução nos boxes

A Sauber perdeu pontos no início de 2024 com pitstops ruins, portanto, uma melhor execução neste período será vital para garantir que raras oportunidades não sejam desperdiçadas Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A Sauber precisa melhorar muitas coisas para a nova campanha. Mas com a turbulência de 2026 pairando sobre a próxima temporada, talvez seu maior foco deva ser a maximização dos pitstops.

Novos equipamentos deixaram as paradas em crise no início do ano passado e, embora isso tenha sido superado, as paradas ainda eram mais lentas do que as dos rivais. Isso prejudicou o progresso de Zhou Guanyu e Valtteri Bottas nas corridas em que eles estavam próximos do top 10.

Com a Audi assumindo o controle no ano que vem, o foco estará mudando desde cedo para o novo maquinário - e com razão, dado o desempenho do ano passado. Mas isso não significa que as operações na pista devam baixar a guarda. Se o novato Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg tiverem a chance de pontuar, eles precisam aproveitá-la, e pitstops mais rápidos só ajudarão a conseguir isso.

A positividade na era Audi será muito mais bem-vinda do que um exame mais minucioso, especialmente com a presença da Cadillac aumentando a pressão.

Binotto e sua equipe têm decisões importantes pela frente sobre quando mudar de rumo para 2026 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

