No final da década de 1990, na esteira dos dois irmãos Schumacher, Nick Heidfeld era considerado potencialmente o próximo campeão mundial alemão na Fórmula 1. Como campeão na Fórmula 3 alemã (1997) e campeão na Fórmula 3000 (1999), ele era um dos jovens talentos mais quentes na virada do milênio.

Mas quando finalmente sentou em uma Williams-BMW em 2005, a Williams já estava em declínio, e assim ele encerrou sua carreira na Lotus-Renault em 2011, com uma pole position, duas voltas mais rápidas e 13 pódios. Mas a vitória em um GP nunca deu certo, e o melhor resultado do "Quick Nick" no Mundial foi o 5º lugar em 2007.

O que muitas pessoas não sabem, no entanto, é que ele quase se tornou piloto da Mercedes em 2010, como companheiro de equipe de Nico Rosberg, no primeiro ano do retorno da montadora de Stuttgart, que assumiu a entrada da equipe Brawn, então campeã mundial. Heidfeld lembra hoje que ficou "muito perto" de pilotar pela Mercedes ou McLaren na época.

E o que provavelmente ainda menos pessoas sabem: um contrato com a McLaren era mais provável do que um cockpit da Mercedes, onde ele acabou se tornando um piloto de testes em 2010. Esse teria sido o caso se Jenson Button tivesse ficado com a Brawn/Mercedes, como a maioria dos observadores do paddock esperava no verão de 2009.

"Isso realmente dependia de Michael, que então retornou", disse Heidfeld em uma conversa com o Formel1.de. "Eu também tive reuniões com Ross Brawn, onde discutimos uma coisa ou outra".

"Mas as coisas acabaram sendo diferentes: Michael Schumacher decidiu retornar à F1 em dezembro de 2009, onde sucedeu Button na Mercedes, liderada por Ross Brawn. Button, por sua vez, levou o número 1 do campeão mundial para a McLaren, onde se tornou companheiro de Lewis Hamilton. Isso significava que não havia lugar para Heidfeld".

Uma sucessão de fatos infeliz para ele, mas com a qual Heidfeld já fez as pazes: "É claro que foi irritante, mas se você pode ter Michael de volta, quem não faria isso? No final, fiquei realmente mais perto da McLaren. Quase fui parar lá de novo", revela.

Aliás, essa foi a segunda vez que Heidfeld perdeu por pouco um cockpit prateado na F1. Em 2002, quando a McLaren-Mercedes estava procurando um sucessor para Mika Häkkinen, ele teria sido o candidato lógico como júnior da Mercedes. No entanto, o chefe de equipe da McLaren, Ron Dennis, optou por Kimi Räikkönen, companheiro de Heidfeld na Sauber.

Heidfeld: Trabalhar com Schumacher foi "legal"

Ele começou 2010 como terceiro piloto em uma Mercedes totalmente alemã, com Rosberg, Schumacher e Heidfeld. Mais tarde, ele se tornou o piloto de testes oficial da Pirelli. Mas Heidfeld achava "legal" poder observar de perto Schumacher, na época o único recordista da história da F1 como sete vezes campeão.

"Michael tinha uma posição extrema na equipe, embora - acho que posso dizer isso de um ponto de vista neutro - ele não tivesse mais o mesmo desempenho máximo de alguns anos atrás. Quando ele falava, a calma era absoluta e todos ouviam com atenção. A maneira como ele trabalhava com a equipe, além do indiscutível talento de piloto que sempre teve, foi o que mais me impressionou".

"Eu sempre ouvia ou lia sobre isso, mas vivenciar isso ao vivo, ver como sua abordagem era estruturada, como ele trabalhava com precisão com a equipe, como ele identificava o que precisava ser analisado, onde você não pode deixar de falar com os engenheiros, foi realmente impressionante".

A carreira de Heidfeld teve uma extensão inesperada em 2011, quando ele assumiu o lugar de Robert Kubica na Lotus-Renault, que havia se ferido gravemente em um acidente de rali no inverno. Ele conseguiu um último pódio na Malásia, em terceiro lugar, antes de ser substituído por Bruno Senna.

Hoje, Heidfeld tem 47 anos e não é mais um piloto de corrida ativo. Ele encerrou sua carreira ao volante em 2018 na Fórmula E. Em vez disso, ele agora está envolvido como cofundador da nova série de corridas elétricas Fórmula G, que será lançada pela primeira vez e tem como objetivo oferecer aos jovens pilotos uma entrada de baixo custo nas corridas de fórmula elétrica.

