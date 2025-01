F1: RB explica motivo de 'fracasso' de Ricciardo na equipe

Em 2023, Daniel Ricciardo teve mais uma chance na Fórmula 1 após deixar a McLaren de maneira dramática. O piloto assumiu a vaga na AlphaTauri, para substituir Nyck de Vries ao lado de Yuki Tsunoda. No entanto, uma fratura no punho durante os treinos do GP da Holanda o deixou de fora por cinco corridas, dando a chance a Liam Lawson.

O australiano seguiu na vaga após a equipe ser renomeada RB em 2024, sendo cogitado para substituir Sergio Pérez na Red Bull, no entanto, as coisas não saíram como planejado e Ricciardo deixou o grid antes mesmo do fim da temporada, abrindo espaço para Lawson.

Apesar de ter tido diversas chances de mostrar suas habilidades, o australiano não conseguiu convencer a Red Bull nem a RB e acabou sendo demitido.

Em entrevista ao Motorsport.com, meses após o drama todo, o diretor de corridas da RB Alan Permane confessou que "não sabia" que Ricciardo estava tendo dificuldades com o VCARB-01.

"Eu não sei e ele também não sabe. Nós nos sentamos, conversamos e tentamos descobrir. É claro que eu estava preocupado que ele estivesse pensando demais nas coisas - ele estava preocupado com os pneus, que não conseguiriam lidar com a velocidade que ele estava pedindo".

"Senti que ele usou sua vasta experiência para considerar coisas que talvez não estivessem certas, porque ele estava pensando demais e dirigindo o mais rápido que podia e funcionou".

"Foi um período difícil e depois, é claro, fomos para Miami e Daniel se classificou em quarto lugar. E você pensa: 'Ah, tudo se encaixou'. Esse era o Daniel que eu conhecia na Renault".

"É isso que ele faz no sprint de sábado de manhã e depois vai para a classificação à tarde e termina em 18º. Foi um pouco misterioso, para ser honesto".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Lewis Hamilton também teve dificuldades para manter seu estilo de pilotagem nos carros com efeito de solo, especialmente na classificação, enquanto os pilotos mais promissores aparentemente floresceram, e quando perguntado se era o caso de os veteranos do campeonato não conseguirem lidar com o comportamento do carro, Permane disse: "Não sei, essa é minha resposta honesta. Eu realmente acho que não".

"Veja o Fernando [Alonso] no ano passado em Spa. Ele foi incrível, inacreditável. Sei que é confortável dizer isso quando se tem pilotos como [Franco] Colapinto, [Oliver] Bearman... e Franco parecia incrível nas primeiras corridas".

"Mas é muito difícil - uma das coisas que dissemos na época foi que é ótimo quando um piloto chega e se mostra assim, mas trazer isso toda semana, isso é o mais difícil".

"Se você observar os últimos fins de semana de Colapinto, ele não esteve... Ele foi excelente no México, embora não tenha se classificado tão bem, e depois no Brasil, é claro, ele não foi muito bom, não foi bom em Las Vegas."

"Acho que manter esse nível semana após semana é que vai ser difícil para os jovens. Eles têm muito o que fazer fora da pista, então não é só sentar com os engenheiros e se concentrar nisso."

"Com a F1, vem toda a parte de relações-públicas e tenho certeza de que esses jovens não estão acostumados a isso, então há distrações por toda parte. Mas eles certamente são impressionantes, isso é certo".

Hamilton X Leclerc, Bortoleto X Hulk, Piastri X Norris e cia: quem vence DUELOS INTERNOS da F1 2025?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!