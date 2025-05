Em termos de desempenho das equipes de Fórmula 1 entre 2024 e 2025, a McLaren foi a escuderia do topo do pelotão que mais diminuiu o tempo de volta, enquanto Ferrari e Red Bull são as duas que menos cresceram no comparativo. Para a escuderia taurina, é uma jornada que começou há doze meses, enquanto a falta de carga no SF-25 esfriou os sonhos da Scuderia. Mas será que ainda há esperança?

A temporada 2025 começou com uma certeza: a McLaren é a equipe a ser batida, continuando o caminho iniciado no ano passado, quando, graças a atualizações direcionadas em áreas importantes do carro, conseguiu se tornar o ponto de referência no grid, ultrapassando a Red Bull, que apenas algumas corridas antes parecia imbatível.

Atrás da McLaren, formou-se um grupo de três equipes que, por sua vez, competem pelo papel de segunda força. No entanto, a única que realmente conseguiu desafiar a equipe de Woking até agora foi a Red Bull, com um RB21 que se revelou ser o 'carro selvagem' que muitos esperavam após os testes, capaz, na melhor das hipóteses, de enfrentar a McLaren, mas também sujeito a quedas que o relegaram ao papel de quarta força.

Um fato fala bem das dificuldades encontradas pela Red Bull nos últimos doze meses: a equipe de Milton Keynes foi uma das que fizeram menos progresso do que nas primeiras cinco corridas de um ano atrás, conseguindo apenas se sair melhor do que a Aston Martin. Consequentemente, entre as equipes de frente de grid, a Red Bull foi a que menos cresceu desde 2024.

# Equipe Austrália China Japão Bahrein Jeddah Média 1 Alpine -1.637 -3.231 -1.989 -0.577 -1.450 -1.777 2 Williams -1.393 -3.738 -2.099 +0.459 -0.956 -1.545 3 McLaren -1.219 -3.524 -1.494 +0.227 -0.785 -1.359 4 Mercedes -1.178 -3.710 -1.448 +0.524 -0.909 -1.344 5 Racing Bulls -1.118 -3.855 -1.844 +1.142 -0.356 -1.206 6 Ferrari -0.430 -3.362 -1.383 +1.010 -0.121 -0.857 7 Sauber -0.824 -3.033 -1.023 +1.311 -0.397 -0.793 8 Haas -0.280 -2.979 -1.783 +1.743 -0.484 -0.757 9 Red Bull -0.434 -2.843 -1.214 +1.244 -0.178 -0.685 10 Aston Martin -0.422 -2.460 -0.789 +2.092 +0.457 -0.224

Observando os números dessa tabela específica, é possível ver que a Red Bull está apenas em nono lugar, enquanto a Ferrari não passa do sexto.

Essa é a situação oposta à da McLaren e da Mercedes, que, em vez disso, deram um salto substancial: elas não são apenas as duas principais equipes que mostraram mais progresso, mas também estão entre as equipes que mais melhoraram no geral, atrás apenas da Alpine e da Williams, que, no entanto, sofreram por terem começado a temporada com carros com excesso de peso em 2024.

Nesse meio tempo, a McLaren se tornou a nova referência na pista, corrigindo as principais deficiências dos projetos anteriores: falta de downforce, saída de dianteira em curvas lentas e degradação excessiva dos pneus traseiros, áreas em que agora se destaca talvez mais do que qualquer outra.

A Mercedes, por outro lado, conseguiu reduzir os problemas de quiques que surgiram há um ano, ampliando a janela de uso do monoposto e tornando o W16 muito mais estável e previsível, resolvendo assim uma de suas limitações.

A Red Bull paga por um desenvolvimento que nunca decolou de verdade

Embora as histórias da Ferrari e da Red Bull pareçam interligadas, na verdade elas seguem caminhos muito diferentes. Para a equipe austríaca, uma vez no topo, tornou-se inevitavelmente mais complexo encontrar espaço para crescimento: depois de dominar o início de 2024, era de se esperar que o delta de melhoria em relação a outras equipes fosse menor. Mas isso, por si só, não é suficiente para explicar o quadro atual.

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Já em 2024, de fato, o RB20 começou a mostrar os primeiros sinais de dificuldades de desenvolvimento: apesar das muitas inovações introduzidas, extrair mais potencial do monoposto estava se mostrando cada vez mais complicado.

Ao mesmo tempo, o carro também se tornou mais difícil de pilotar, não apenas devido aos constantes desequilíbrios entre a dianteira e a traseira, mas também devido à falta de desempenho nas seções lentas.

Alguns desses problemas ressurgiram também no RB21, apesar de os esforços para expandir a janela de operação. Adicionando esse elemento com as discrepâncias encontradas entre os dados do túnel de dados do túnel de vento, simulador e pista real, torna-se mais mais clara a razão para por que a melhoria é tão limitada.

Circuitos como Suzuka e Jeddah aprimoraram os pontos fortes do carro, ocultando parcialmente suas limitações, mas o objetivo é tentar avançar substancialmente com os desenvolvimentos que chegarão em Ímola, nos quais a Red Bull acredita firmemente que serão eficazes.



A Ferrari não tem a carga necessária para lutar pela continuidade

A situação da Ferrari, por outro lado, é ao mesmo tempo mais complexa e mais simples de descrever. No início de 2024, Maranello havia se confirmado como a segunda força atrás da Red Bull, apesar de algumas dificuldades em aquecer os pneus em uma volta.

Ao longo da temporada, graças, em parte, a um excelente caminho de desenvolvimento após o contratempo ocorrido com o pacote de Barcelona, o SF-24 mostrou sinais concretos de crescimento, aumentando as esperanças de um 2025 ainda mais competitivo com um vértice revisado para liberar mais potencial.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O ano de 2025, por outro lado, começou com um banho de água fria: já na Austrália, a Ferrari se viu em último lugar entre as principais equipes, com uma diferença que imediatamente destacou uma das principais limitações do SF-25, ou seja, sua falta de carga aerodinâmica em comparação com seus rivais diretos, como Charles Leclerc apontou repetidamente.

Em algumas circunstâncias, a equipe conseguiu reduzir a configuração do monoposto para recuperar a carga aerodinâmica da parte inferior, mas nem sempre foi possível adotar essa abordagem: muitas vezes, ao contrário, era necessário elevar o carro para limitar o desgaste da derrapagem e, assim, evitar o risco de desclassificação, mas havia uma perda significativa de desempenho.

Na véspera do GP de Jeddah, Leclerc enfatizou o quanto seria crucial verificar se as atualizações da parte inferior introduzidas no Bahrein haviam realmente garantido um salto de desempenho.

A classificação na Arábia Saudita, no entanto, confirmou os pontos fracos do SF-25: com exceção da Aston Martin, o monoposto de Maranello foi o que menos progrediu em relação ao tempo registrado em 2024, limitando apenas 121 milésimos de melhoria, apesar do uso de compostos mais macios.

A título de comparação, a McLaren e a Mercedes conseguiram melhorar seus tempos em relação ao ano anterior em quase oito e nove décimos, respectivamente, demonstrando a eficácia de seu desenvolvimento.

Em particular, há apenas um ano, em Jeddah, a escuderia das 'flechas de prata' havia destacado todas as limitações do W16 devido aos quiques em curvas rápidas e, além do colapso vertical na corrida para o qual está procurando uma resposta, na qualificação ele mostrou sinais claros de crescimento.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Deixando de lado o belo resultado de Leclerc no pódio da corrida saudita, que merece uma análise separada, os principais conceitos surgiram na classificação de Jeddah, reiterados por Leclerc e Frédéric Vasseur: o crescimento da Ferrari passa inevitavelmente por uma classificação mais sólida e um aumento na carga aerodinâmica, o que proporcionaria mais aderência nas curvas.

Foram vislumbrados lampejos de competitividade na corrida, mas largar constantemente atrás e ter que perseguir os rivais inevitavelmente leva a desvantagens, terminando com o ar sujo, como visto no Bahrein, onde a perda de duas posições na largada complicou tanto a corrida quanto a eficácia da estratégia que poderia ter dado algo mais.

Agora está claro que, para diminuir a diferença e disputar regularmente as primeiras posições, em vez de depender de façanhas esporádicas em circuitos favoráveis, em um discurso que também pode ser estendido à Red Bull, não é mais suficiente otimizar a configuração, da qual Leclerc já está tirando o máximo proveito.

Em vez disso, são necessárias mudanças estruturais e incisivas no monoposto para melhorar a aderência e dar mais opções de equilíbrio.

As primeiras novidades foram vistas no Bahrein, mas esse pacote já estava em desenvolvimento antes do início da temporada e fazia parte de um caminho de desenvolvimento predefinido, não em resposta direta às dificuldades encontradas nas primeiras corridas: para novidades mais substanciais, ainda teremos que esperar em uma tentativa de relançar a temporada na qual a Ferrari ainda quer ter uma palavra a dizer.

