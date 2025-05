Após uma pequena pausa, a Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, realizando a primeira de três visitas aos Estados Unidos no ano para o GP de Miami, sexta etapa da temporada 2025.

A quarta edição da prova na Flórida, com o circuito ao redor do Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins na NFL, promete muita ação e expectativa, com a segunda corrida sprint da temporada.

Pela primeira vez em sua carreira, Oscar Piastri chega a uma etapa na liderança do Mundial. O australiano tem 99 pontos após a terceira vitória em cinco corridas. Seu companheiro de McLaren, Lando Norris, está em segundo, com 89, enquanto Max Verstappen está em terceiro, na cola do britânico, com 87. Com uma performance consistente neste início de ano, George Russell é o quarto, com 73.

Mais distante, Charles Leclerc completa o top 5 com 47, à frente de Andrea Kimi Antonelli, com 38 e Lewis Hamilton, com 31.

Entre as equipes, a McLaren lidera com folga, tendo 188 pontos, contra 111 da Mercedes e 89 da Red Bull. A Ferrari se aproxima do time austríaco, com 78, enquanto a Williams fecha o top 5, com 25.

Acompanhando a F1 em Miami, a F1 Academy realiza a terceira de sete etapas da temporada 2025. Maya Weug lidera com 59 pontos, contra 52 de Doriane Pin. Chloe Chambers é a terceira, com 47. Das brasileiras do grid, Rafaela Ferreira é a nona colocada, com oito, enquanto Aurelia Nobels está em 15º, ainda sem pontuar.

Confira a programação do GP de Miami, 6ª etapa da temporada 2025 e que contará com a presença da etapa da F1 Academy, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP de Miami de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 13h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 17h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 13h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 17h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 17h00 Band / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h05 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 16h20 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h25 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 15h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 14h05 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 17h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 19h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o Quali Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

