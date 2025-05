Quando dois companheiros de equipe de Fórmula 1 lutam pelo título, haverá tensões dentro da equipe. E o chefe da McLaren, Zak Brown, espera até que Lando Norris e Oscar Piastri batam durante a temporada 1 de 2025.

Em entrevista à Sky, Brown disse: "Acho que é mais uma questão de quando isso vai acontecer, não se [vai acontecer]. Porque temos dois pilotos correndo lado a lado em 24 GPs, e um deles acabará tendo um freio travado..."

Isso soa como se Brown estivesse acusando um de seus pilotos de uma manobra deliberada. Mas Brown não quer ser entendido dessa forma: "Acho que será apenas um acidente de corrida. Não será tão emocionante como todos pensam."

No entanto, ele considera tal cenário entre seus pilotos da McLaren "inevitável", dada a atual situação esportiva e, portanto, está ansioso para que "finalmente acabe. Então poderemos encerrar este capítulo", disse Brown.

Embora geralmente não esteja "preocupado" porque não classifica nem Norris nem Piastri como "cabeças-quentes", Brown tomou precauções junto com o chefe da McLaren, Andrea Stella: a tradicional equipe inglesa já fez uma reunião com os pilotos que abordou exatamente esse assunto, como explicou Brown no podcast do The Race.

Por que Brown não espera um segundo Prost/Senna

"Acho que temos um relacionamento com nossos pilotos — e eles entre si — que lhes permite ter um duelo épico na pista e ainda apertar as mãos depois — mesmo que possa haver uma pequena batida no caminho", disse Brown. Norris e Piastri são "verdadeiros jogadores de equipe" nesse aspecto.

"Mas todo mundo sabe: é uma corrida e vai acontecer", disse Brown. "Mas estou muito confiante de que eles não vão forçar um ao outro a sair da pista. Não vejo nada parecido com o que aconteceu em Suzuka em 1989 ou 1990 acontecendo novamente com nenhum dos nossos pilotos."

Naquela época, os dois companheiros de equipe da McLaren, Alain Prost e Ayrton Senna, bateram na acirrada batalha pelo título do campeonato mundial - com o melhor resultado para Prost em 1989, que então mudou para a Ferrari. Devido à nova colisão em 1990 no mesmo local, Senna novamente decidiu o campeonato mundial a seu favor.

E se as coisas realmente derem errado entre Norris e Piastri em 2025? Brown parece relaxado: "Depois conversaremos sobre isso, analisaremos e aprenderemos com isso."

