A Ferrari definiu o GP da Espanha como o 'ponto de virada' da temporada 2025 da Fórmula 1. Charles Leclerc apostou que a Scuderia terá pouco a perder quando a FIA introduzir controles mais rigorosos sobre a flexibilidade da asa dianteira em Barcelona.

Todos os fãs da escuderia italiana esperam que sim, mas a equipe técnica de Maranello deu nove GPs para a McLaren e a Mercedes, as principais equipes que, segundo as dicas, ganharam mais com os movimentos programados das asas.

Os números, afinal, são muito claros: Gianluca D'Alessandro, nosso especialista em dados, elaborou uma tabela que explica muito mais do que muitas declarações 'de fachada'. O SF-25, em comparação com o modelo do ano passado que terminou o campeonato de construtores em segundo lugar, melhorou 0s857, tomando o melhor tempo de volta nos primeiros cinco GPs como referência para comparação.

É possível que esse valor tenha sido alterada pelo novo asfalto na China e no Japão, mas, além do alto valor absoluto, é interessante observar o diferencial entre as principais equipes.

Charles Leclerc, Ferrari, no pódio em Jeddah Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

No entanto, a melhoria de oito décimos pode ter sido considerado suficiente por Loic Serra e companhia para estar na disputa pelos campeonatos de pilotos e de construtores, aumentando assim as esperanças dos fãs, que não foram aumentadas pela mídia, mas pelas declarações da equipe em uníssono antes do início da temporada.

No final de um ciclo regulatório, é normal que as equipes comecem a 'raspar o tacho' e as diferenças devem diminuir significativamente e chegarem ao ponto de melhorias serem mínimas.

Colocação Equipe Austrália China Japão Bahrein Jeddah Média 1 Alpine -1s637 -3s231 -1s989 -0s577 -1s450 -1s777 2 Williams -1s393 -3s738 -2s099 +0s459 -0s956 -1s545 3 McLaren -1s219 -3s524 -1s494 +0s227 -0s785 -1s359 4 Mercedes -1s178 -3s710 -1s448 +0s524 -0s909 -1s344 5 Racing Bulls -1s118 -3s855 -1s844 +1s142 -0s356 -1s206 6 Ferrari -0s430 -3s362 -1s383 +1s010 -0s121 -0s857 7 Sauber -0s824 -3s033 -1s023 +1s311 -0s397 -0s793 8 Haas -0s280 -2s979 -1s783 +1s743 -0s484 -0s757 9 Red Bull -0s434 -2s843 -1s214 +1s244 -0s178 -0s685 10 Aston Martin -0s422 -2s460 -0s789 +2s092 +0s457 -0s224

Mas os monopostos de efeito solo estão reservando surpresas com aumentos de desempenho que vão além das expectativas: não é de surpreender, portanto, que nos valores incrementais a Ferrari esteja apenas em sexto lugar, enquanto a McLaren é a terceira com uma melhoria de 1s359 e é superada apenas pela Alpine e pela Williams, que no ano passado tinham um carro ruim e não competitivo, de modo que o salto de qualidade foi maior do que aqueles que estavam no pelotão da frente.

Ferrari SF-25: a traseira instável carece de downforce Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

É claro que a Ferrari de 2025 sofre na classificação: são 492 milésimos para a McLaren (analisamos a volta seca) e paga pelo fato de que sempre acaba no ar sujo na corrida, mas o SF-25 não tem a carga aerodinâmica para ajustar uma distância do solo que não corra o risco de raspar demais o assoalho, como aconteceu na China com a desclassificação de Lewis Hamilton.

O ponto fraco é a traseira, onde não há impulso vertical adequado, tornando o SF-25 instável na traseira. Hamilton sofre com essa traseira instável que lhe tira a confiança, enquanto Leclerc encontrou uma maneira de adaptar seu estilo de pilotagem focado na dianteira e consegue fazer milagres ultrapassando com frequência o limite do carro.

A Scuderia espera que as atualizações planejadas para Ímola, mas com um pacote que será concluído em Barcelona (lembre-se de que entre os dois compromissos há também Mônaco), possam ser um verdadeiro passo à frente para equipe italiana.

Ferrari SF-25, Bahrein, detalhe da asa dianteira menos flexível que a da McLaren e Mercedes Foto de: Giorgio Piola

Por que a data do 'renascimento' da Scuderia em 2025 foi sincronizado com a corrida ibérica e não com a estreia europeia em Ímola? As novidades deliberadas na Gestão Esportiva da Ferrari não serão suficientes para alcançar o carro da McLaren.

Será que a Ferrari tenha que esperar que a FIA 'corte as asas' da competição para voltar ao topo do pódio? Na esperança de que os outros, nesse meio tempo, não tenham conseguido se esconder, limitando os danos. Afinal, já tivemos um ajuste regulamentar das asas traseiras e os valores não mudaram. Confiamos em uma Ferrari reativa já na etapa italiana. Por que não acreditar nisso?

