Falta apenas uma confirmação, na Williams, para que o tabuleiro de xadrez das equipes e pilotos seja completado para a temporada 2024 da Fórmula 1. Se Logan Sargeant renovar seu contrato com o time inglês (e as negociações indicam que este será o caminho), um cenário sem precedentes em todas a história da categoria tomará forma: todas as duplas que terminarão 2023 estarão juntas em 2024.

Uma situação sem precedentes nas 74 edições já realizadas, cujas razões estão sendo analisadas no paddock. Estamos diante de uma coincidência ou de uma tendência?

As vintes confirmações são provavelmente resultados de ambas, mas é inegável que nas últimas temporadas as equipes têm optado por uma política mais livre de riscos e apostas possível. Toda decisão sempre envolve uma margem de erro e isso muitas vezes desencoraja os responsáveis pelos esquadrões.

A abordagem gerencial tende a minimizar as decisões que podem ser contraproducentes, mas também há outros motivos para esse cenário, alguns óbvios, outros mais ocultos e o resultado de políticas que se tornaram cada vez mais extremas ao longo do tempo.

Max Verstappen, Red Bull RB19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

A combinação vencedora não muda

Em 2024, Lewis Hamilton disputará sua décima segunda temporada na Mercedes e Max Verstappen sua nona na Red Bull. Nesses dois casos, o relacionamento com suas respectivas equipes foi consolidado pela mais poderosa das colas: o sucesso.

Seis títulos mundiais, no caso de Hamilton, e quase três para Max, são bons motivos para não procurar alternativas. Com o contrato assinado nesta temporada, Lewis chegará a pelo menos treze temporadas com a Mercedes, o mesmo número que Max alcançará ao final do acordo assinado com a Red Bull, que expira no fim de 2028.

Um dos efeitos desses contratos estendidos é fechar a porta para novos candidatos. Se duas equipes de ponta se encontrarem fora do mercado (pelo menos no que diz ao âmbito dos pilotos), as oportunidades caem drasticamente, especialmente para aqueles que estão em busca de novos 'ares'.

Na ausência de oportunidades de crescimento, muitos pilotos se veem forçados a permanecer onde estão enquanto esperam por tempos melhores. Esse é o caso de Lando Norris, um piloto que, em um mercado aberto, teria sido muito desejado, mas que, no momento, se vê forçado a esperar pelo crescimento na McLaren para almejar seu primeiro sucesso na Fórmula 1. Isso, pelo menos, até o final da temporada de 2025, quando seu contrato atual expira.

Lando Norris precisa torcer pelo crescimento da McLaren para vencer seu primeiro GP Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Contratos dos pilotos: relacionamentos longos

Equipe Piloto Temporadas na equipe (em 2024) Mercedes Lewis Hamilton 12 Red Bull Max Verstappen 9 Haas Kevin Magnussen 7* Ferrari Charles Leclerc 6 McLaren Lando Norris 6 Aston Martin Lance Stroll 6 Red Bull Sergio Perez 4 Ferrari Carlos Sainz 4 Alpina Esteban Ocon 4 AlfaTauri Yuki Tsunoda 4 AlphaTauri Daniel Ricciardo 4* Williams Alexander Albon 3 Mercedes George Russell 3 Alfa Romeo Guanyu Zhou 3 Alfa Romeo Valtteri Bottas 3 McLaren Oscar Piastri 2 Alpine Pierre Gasly 2 Aston Martin Fernando Alonso 2 Williams Logan Sargeant 2** Haas Nico Hulkenberg 2

* em dois ciclos

** a ser confirmado

O novo "obrigatório" em tempos de limite orçamentário é a qualidade

"Você só precisa ter o dinheiro". Durante muitos anos, a impressão de que um lugar no grid da Fórmula 1 podia ser obtido com dinheiro foi apoiada por vários casos reais. O primeiro grande passo em direção a uma maior meritocracia foi dado em 2015, com a introdução do sistema de pontos para a concessão da Superlicença necessária para entrar na categoria.

Uma mudança desejada pelo então presidente da FIA, Jean Todt, com o objetivo de frear a chegada de pilotos antiéticos, dispostos a tirar proveito das dificuldades financeiras das equipes. No entanto, outro objetivo permaneceu, alcançado após o período da Covid.

A introdução do limite orçamentário aumentou exponencialmente o valor das equipes na Fórmula 1, e o sucesso comercial alcançado pela Liberty Media aumentou a receita das equipes.

A independência financeira, status também alcançado pelas equipes da segunda metade do grid, permitiu que esses times não dependessem mais do apoio financeiro dos pilotos, podendo escolher quem colocar ao volante de seus carros sem depender exclusivamente de 'dote' financeiro.

Esse é um novo cenário, no qual as candidaturas de pilotos de segunda categoria, que no passado estavam lá por uma ou duas temporadas antes de se dedicarem a outra coisa, desapareceram quase completamente. Hoje, as escolhas são mais voltadas para a qualidade, uma exigência que também levou a relações mais estáveis e a raras críticas das equipes aos seus pilotos.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Juntamente com a Superlicença, a FIA também quis deixar mais claro o caminho que os jovens pilotos precisam seguir para aspirar a entrar na Fórmula 1. Embora em 2018 os três primeiros colocados no campeonato de Fórmula 2 tenham sido George Russell, Lando Norris e Alexander Albon, nos últimos anos os níveis de pilotos oferecidos não foram considerados atraentes pelas equipes. Houve uma exceção, Oscar Piastri.

O nível de exigência foi elevado, hoje não basta vencer, mas é preciso fazê-lo rapidamente. Em uma Fórmula 1 sem testes, a candidatura de um jovem que levou duas temporadas para se impor nas categorias preparatórias já é objeto de reflexão e, diante de carreiras menos empolgantes que a de Piastri, a abordagem dos chefes de equipe é muito cautelosa.

Sem a possibilidade de agendar testes, é improvável que uma equipe atribua um de seus carros a um novato que, pelo menos no papel, não se apresenta com as melhores credenciais. É melhor ter um "carro usado seguro" do que correr o risco e esse aspecto também contribui para a estabilidade geral.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Pilotos blindados por contratos muito longos

Quando, em 3 de março do ano passado, a Red Bull oficializou a extensão do contrato de Verstappen até o final da temporada de 2028, não faltaram reações de espanto. Não foi, no entanto, o primeiro caso de acordos decididamente longos em comparação até mesmo com o passado recente, já que no final de 2019 a Ferrari ofereceu a Leclerc um contrato de nada menos que cinco temporadas.

Essa tendência não se deve às exigências dos pilotos, mas ao desejo das principais equipes de se protegerem da possibilidade de perder um "ativo" de valor absoluto caso passem por um ciclo técnico difícil, como aconteceu com a própria Ferrari no período 2020/2021.

Mesmo os jovens vindos dos programas "juniores", quando estreiam na fórmula principal, ficam presos por pelo menos três temporadas, o que é o preço a pagar por uma equipe que investiu apoiando suas carreiras nas categorias preparatórias.

Mais uma vez, a exceção é Piastri, que no ano passado conseguiu se desvincular da Alpine de forma sensacional, já que a equipe havia ultrapassado o prazo em que deveria ter garantido a ele um lugar de piloto para a temporada de 2023.

A McLaren, a equipe com a qual Piastri estreou, se protegeu com uma opção a seu favor exercida há duas semanas, garantindo a presença do australiano até o final de 2026.

Há também um último aspecto que não favorece uma mudança de geração como no passado, e está relacionado ao estado de forma de veteranos como Alonso e Hamilton. O espanhol completará 43 anos no ano que vem, mas o desempenho que ele está apresentando para a Aston Martin certamente não é o de um piloto em ascensão.

Hamilton também comemorará seu 40º aniversário como piloto da Mercedes em 2025, e é improvável que ele o faça sem os recursos necessários para deixar sua marca. Daqui a dois anos, Lewis enfrentará sua 19ª temporada na Fórmula 1, e nem todos estão convencidos de que será a última.

TABELA de PREJU FAKE? Rico Penteado esclarece supostos GASTOS de SARGEANT por batidas na WILLIAMS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate tensão interna na Mercedes e até quando Pérez 'sobrevive' na Red Bull Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music Faça parte também do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!