Uma nova intriga técnica surgiu após o GP do Azerbaijão da Fórmula 1, com a asa traseira da McLaren sob os holofotes. As imagens da câmera traseira a bordo do MCL38 de Oscar Piastri mostraram que a aba superior se distorce sob carga, com o aspecto mais visível sendo a borda externa do flap superior, que se inclina para cima à medida que a velocidade aumenta.

Isso poderia resultar em uma redução ainda maior do arrasto e aumentar a velocidade em linha reta e, mais uma vez, trazer à tona o tópico das asas flexíveis.

Até agora, as questões que foram levantadas nesta temporada dizem respeito à legalidade de algumas das soluções de asa dianteira em exibição. No entanto, é evidente que haverá um interesse renovado na deflexão da asa traseira e nos elementos flexíveis durante o restante da temporada.

A intriga sobre o design da asa traseira da McLaren vem depois de uma corrida em que Piastri conseguiu segurar Leclerc, apesar de seu rival ter a ampla vantagem do DRS.

As asas flexíveis há muito tempo são uma fonte de irritação na Fórmula 1. Afinal, as equipes estão constantemente buscando meios de explorar a aeroelasticidade para melhorar o desempenho de suas máquinas, mantendo-se dentro dos limites dos testes estáticos que a FIA emprega para reduzir seu impacto.

É claro que esses componentes sempre se deformarão de forma diferente quando a carga for aplicada na pista, já que ela excede os valores dos testes, que têm mais a ver com o estabelecimento de uma linha de base para evitar projetos que possam ser considerados inseguros.

No entanto, isso levou ao uso de outras táticas para ajudar a monitar tais questões, com o monitoramento de filmagens de câmeras a bordo fornecendo um meio de estabelecer como a deformação dos componentes está ocorrendo, o que pode, por sua vez, ser usado para alterar os regulamentos e evitar que as questões saiam ainda mais do controle.

Esse método foi introduzido em 2021, com o órgão regulador solicitando que todas as equipes instalassem 12 pontos-alvo em locais específicos do plano principal e do flap superior.

Isso foi feito para que os pontos pudessem ser usados como referência quando a filmagem da câmera traseira fosse analisada. Esses pontos podem ser vistos na imagem principal, seis pontos pretos na aba superior e seis pontos brancos no plano principal.

Entende-se que isso funcionou, em grande parte, como um meio de autoregulação da rotação excessiva do conjunto da asa traseira e, na linha das acusações sobre as asas dianteiras flexíveis nesta temporada, uma tática semelhante foi empregada durante os treinos de sexta-feira desde o GP da Bélgica.

Detalhe da asa traseira do McLaren MCL38 Foto de: Não creditado

Como a FIA deve ter visto a borda dianteira do flap superior girando para trás a partir da filmagem a bordo (seta vermelha, inserção), como vem acontecendo em várias corridas desta temporada, isso sugere que o órgão regulador está satisfeito por estar dentro das restrições impostas atualmente pelos regulamentos.

Em termos do efeito em teia dessa flexão, é provável que o espaço entre o flap superior e o plano principal tenha um efeito semelhante ao do DRS quando é acionado, embora não tenha nem de longe a mesma potência. Mas, como isso ocorre à medida que a carga se acumula no conjunto, é de se esperar que ofereça um aumento de desempenho durante toda a volta.

Por exemplo, a flexão do flap também pode ser testemunhada no setor intermediário no Azerbaijão, com a filmagem a bordo mostrando o flap levantando visivelmente na parte externa, enquanto a aba superior se afastava da seção da ponta ao lado, embora não com a mesma força que na reta principal.

Esse "mini-DRS", como está sendo apelidado, é outro exemplo da invetividade demonstrada pelos engenheiros da F1, pois eles encontraram uma maneira de interpretar os regulamentos de uma forma que seus rivais não encontraram e, como consequência, ganharam uma vantagem sobre eles.

No entanto, a batalha mais interessante ainda está por vir, já que o restante das equipes, sem dúvida, analisará como incorporar uma metodologia de projeto semelhante, embora seja provável que a McLaren já tenha tirado o máximo proveito disso nesta temporada, uma vez que já visitamos uma grande parte dos circuitos de alta velocidade do calendário.

