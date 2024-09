F1: Horner opina sobre questão de piloto número 1 da McLaren

Lando Norris é, atualmente, o principal adversário de Max Verstappen pelo título de pilotos da Fórmula 1 de 2024 - a diferença entre os dois é agora de 59 pontos. No entanto, Charles Leclerc, da Ferrari, e Oscar Piastri, companheiro de equipe na McLaren de Norris, têm sido mais diligentes na coleta de pontos do que o piloto britânico nos últimos tempos.

Leclerc está agora apenas 19 pontos atrás de Norris e Piastri 32, faltando sete rodadas para o final. E sobre a questão das ordens de equipe da McLaren, o chefe da Red Bull, Christian Horner, fez uma declaração bastante interessante.

"Lando Norris... A McLaren está pagando a ele cinco vezes mais do que a Oscar. Portanto, eu presumiria que ele seria o piloto número um ou o maior ativo da equipe", explicou Horner para a Fox Sports.

"É por isso que é confuso, porque eles não são diretos desde o início sobre quais são seus planos", acrescentou o chefe da Red Bull.

