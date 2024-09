Oscar Piastri disse que ultrapassagem vitoriosa em cima de Charles Leclerc no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 ocorreu logo depois que seu engenheiro de corrida o aconselhou a usar os pneus novos com cautela.

Piastri fez sua manobra vencedora na 20ª volta da corrida de 53 voltas com uma única parada, logo após a única sequência de paradas nos boxes, com o piloto da McLaren e Leclerc lutando com unhas e dentes pelo resto do que acabou sendo um stint de pneus duros para ambos.

Na 'salinha' de relaxamento antes da cerimônia do pódio, Piastri disse a Leclerc que achava que havia 50% de chance de sua investida tardia fazer com que a McLaren batesse no muro da Curva 1.

Mais tarde, ele explicou por que sua ultrapassagem de alto risco parecia um caso de "agora ou nunca" e revelou que, na verdade, foi contra o conselho de seu engenheiro de corrida, Tom Stallard, de pegar mais leve com os pneus do que havia feito durante a abertura do stint médio.

"Vi uma meia oportunidade depois do pit stop e sabia que tinha que tentar aproveitá-la", disse Piastri.

"Foi o timing que me fez vencer a corrida. Senti um pouco de pena do meu engenheiro de corrida, porque basicamente tentei fazer isso no primeiro stint e queimei completamente meus pneus. Então, meu engenheiro falou no rádio e disse: 'não vamos fazer isso de novo', basicamente".

"Ignorei-o completamente na volta seguinte e mandei o carro por dentro...". "Naquele momento, senti que tentar ficar para trás e esperar que Charles se degradasse [dos pneus] nunca seria possível. Achei que só iríamos garantir a P2".

"Se eu não aproveitasse essa oportunidade, acho que nunca mais teria outra. O mérito é do Charles, ele foi incrivelmente justo. Acho que talvez ele pensasse que eu fosse entrar na pista, mas fiquei agradavelmente surpreso por ter feito a curva".

"Foi uma manobra de alto risco e alto comprometimento, mas era o que eu precisava fazer para tentar vencer a corrida".

Mas a vitória de Piastri não foi garantida apenas ali, pois ele passou as 30 voltas seguintes sendo perseguido por Leclerc, que estava tentando ultrapassá-lo na mesma curva, com Piastri se defendendo habilmente antes de finalmente sair do alcance do DRS no final.

"Tentar suportar essa pressão por tanto tempo na corrida foi incrivelmente difícil", reconheceu o australiano".

"Assumir a liderança seria, digamos, 40% do trabalho, mas eu sabia que manter a liderança seria 60%. Eu sabia que tinha usado muito os pneus para tentar chegar à frente, e sabia o tipo de impacto que isso teve no primeiro stint, e eu só esperava que o ar limpo me ajudasse a ficar na frente".

"Provavelmente ajudou um pouco, mas, obviamente, você perde muito tempo com o DRS, então tentar manter Charles atrás foi incrivelmente estressante. Eu não podia cometer um único erro. Cometi alguns, mas em uma pista como a de Baku, é impossível estar dirigindo com toda a força e não cometer nenhum".

"Tive a sorte de que os erros não foram grandes o suficiente para me prejudicar. Acho que para mim [essa] foi uma das melhores corridas que já fiz", conclui.

PIASTRI tem VITÓRIA de GENTE GRANDE! NORRIS DERROTA VERSTAPPEN; PÉREZ E SAINZ BATEM no final

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!