Carregar reprodutor de áudio

Não é surpresa para ninguém que o ex-piloto e campeão mundial Mario Andretti quer colocar uma equipe na Fórmula 1, mas há um tempo considerável vem enfrentando resistência por parte da categoria, principalmente dos chefes de equipes dos esquadrões que já compõe o grid.

Desde 2021, quando ficou perto de adquirir a Sauber, a Andretti Autosport vem tentando fazer parte da principal categoria do automobilismo. Atualmente, a marca está presente em seis categorias: IndyCar, Indy Lights, IMSA SportsCar, Fórmula E, Extreme E e Supercars.

No GP de Miami deste ano, o ex-piloto tentou recolher assinaturas para fortalecer a sua petição - que também contou com conversas diretas com o presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem. De lá para cá, as conversas esfriaram até o norte-americano dizer ao The Indianapolis Star que as movimentações podem ter novos rumo em pouco tempo.

"Esperamos que nas próximas semanas. Com certeza seria um belo presente de natal", alegou.

A lenda do automobilismo ainda descartou a possibilidade de comprar a AlphaTauri, equipe 'irmã' da Red Bull e que está passando por mudanças com uma nova direção assumindo o comando após a morte de Dietrich Mateschitz - rumor que também aconteceu diante da possibilidade da junção Red Bull e Porsche, o que acabou não acontecendo.

"Estamos trabalhando todos os dias (para obter autorização para uma equipe de expansão). Estou confiante. Estamos chegando perto, ainda não recebemos o ‘OK’, mas estamos chegando muito perto.”

Bastidores da possível 'volta' de facto da Honda à F1, como montadora ou equipe própria

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: bi da Stock Car redefine tamanho de Barrichello? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music