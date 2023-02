Carregar reprodutor de áudio

Compromisso para o sábado à noite! A AlphaTauri vai mostrar ao mundo seu carro para a temporada 2023 da Fórmula 1 em um lançamento grandioso em Nova York, nos Estados Unidos, assim como a 'irmã' Red Bull fez há uma semana.

O que se sabe até agora, é que no evento, a escuderia irá apresentar apenas a pintura nova, em um show room, sem mostrar o carro real. Para isso, vai utilizar o AT03, do ano passado, para apresentar o novo design.

Confira como foi o evento de lançamento do AT04 da AlphaTauri em Nova York:

Como a Red Bull-Ford impacta Honda, Porsche e toda a F1; veja debate

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: com 'boom' de montadoras, F1 vive melhor fase da história?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: