A AlphaTauri revelou sua nova pintura para a temporada 2023 da Fórmula 1 em um lançamento espetacular feito em Nova York na noite desde sábado.

A equipe de Faenza mostrou suas novas cores em evento realizado no Lincoln Center, durante a semana de moda de Nova York. A pintura ajustada apresenta um pouco mais de vermelho do que no ano passado, o que foi motivado por um novo acordo de patrocínio com a PKN Orlen.

O chefe da equipe, Franz Tost, disse que a decisão da equipe de realizar o lançamento de sua pintura nos Estados Unidos é uma prova do crescimento da F1 no país.

“Como sabemos, a Fórmula 1 teve um grande aumento em popularidade devido a nomes como Netflix e mídias sociais nos últimos anos”, disse ele. “Portanto, é extremamente importante que continuemos a crescer neste mercado e é por isso que estou satisfeito por podermos lançar nossa pintura de 2023 aqui hoje na cidade de Nova York para mostrar nosso apreço ao público dos EUA.”

A AlphaTauri vem de uma campanha bastante difícil em 2022, onde terminou em nono no campeonato de construtores depois de não ter aproveitado as oportunidades das novas regras. O maior problema da equipe foi a falta de consistência com o seu carro, com Pierre Gasly e Yuki Tsunoda tentando lutar por alguns bons pontos em fins de semanas específicos e em outros ficando à deriva.

O AT03 parecia especialmente adequado para locais de baixa velocidade, mas lutou mais nos circuitos mais rápidos quando as demandas de downforce aumentaram. Houve sugestões de que a equipe adotaria um conceito diferente com seu AT04, que poderia alinhá-lo mais com o que a equipe irmã Red Bull fez.

Os designs de 2023 que foram revelados por outras equipes já apontam para vários times tirando ideias do dominante RB18 do ano passado, então faria todo o sentido que a AlphaTauri seguisse o exemplo.

A equipe também fez algumas mudanças no line-up, com Gasly sendo substituído por Nyck de Vries. O holandês foi contratado pela esquadrão após sua impressionante estreia na F1 no GP da Itália, quando substituiu Alex Albon na Williams, conquistando o nono lugar.

A AlphaTauri tem grandes esperanças de que de Vries, apesar de ser um novato, possa ajudar a dar à equipe a orientação necessária para subir na tabela.

