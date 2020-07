A F1 voltou! E voltou com muitas polêmicas, manobras, acidentes e punições. Para discutir tudo o que norteou o fim de semana, os jornalistas do Motorsport.com, Felipe Motta, Erick Gabriel e Carlos Costa passam o fim de semana na Áustria a limpo no Reta Final.

O programa de estreia também terá a participação especial de Felipe Drugovich, que venceu a corrida 2 da primeira etapa da Fórmula 2, em Spielberg. Ele estará ao vivo.

