A Ferrari espera acelerar alguns, se não todos, os principais pacotes de atualização do GP da Hungria para o GP da Estíria, neste fim de semana no Red Bull Ring.

A equipe italiana entrou na abertura da temporada na Áustria ciente de que estava atrás, com o carro na mesma especificação dos testes de pré-temporada.

Isso porque a equipe descobriu algumas falhas aerodinâmicas com o SF1000 durante os testes de Barcelona, ​​que decidiu solucionar com uma grande atualização. As mudanças foram originalmente planejadas para serem introduzidas na terceira rodada, em Hungaroring.

Mas as dificuldades no fim de semana passado fez com que o time se esforçasse para levar o maior número possível de novos componentes ao GP da Estíria no fim de semana.

Um comunicado da Ferrari na segunda-feira disse que o trabalho de desenvolvimento foi realizado em Maranello "na esperança de antecipar para o próximo fim de semana a introdução do pacote aerodinâmico programado para o GP da Hungria ou, pelo menos, alguns de seus componentes.”

A equipe disse que não acreditava que as mudanças no carro seriam suficientes para erradicar completamente o déficit na Áustria, mas esperava que ‘pudessem permitir que a equipe melhorasse."

A escuderia também considerou que trazer peças novas neste fim de semana teria um valor agregado, pois permitiria realizar uma comparação semana a semana adequada com. O CEO da Ferrari, Louis Camilleri, também enfatizou sua fé na equipe e em seu chefe, Mattia Binotto, apesar dos tempos difíceis que a equipe enfrentou.

"Sabemos que há muito trabalho a fazer", disse ele. “Essa certamente não é a posição de grid que uma equipe como a Ferrari deve ter e temos que responder imediatamente.”

"Está claro que precisamos melhorar em todas as frentes. A única solução é reagir e estou satisfeito com a reação imediata e com o trabalho que Mattia e toda sua equipe estão realizando em todos os níveis. Não se trata apenas de trazer para a pista hoje o que estava programado para estar pronto amanhã, mas também para acelerar o programa de desenvolvimento para as próximas corridas.”

“Essa é a resposta de uma equipe unida que arregaça as mangas e enfrenta os problemas de frente, sem chorar. Estamos no início de um novo ciclo com um plano de longo prazo. Quaisquer contratempos certamente não mudarão o rumo que escolhemos e tenho toda a confiança em Mattia e na equipe para resolver nossos problemas.”

