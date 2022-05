Carregar reprodutor de áudio

Em 12 de maio de 2002, o Brasil assistia Rubens Barrichello dominar o fim de semana do GP da Áustria de Fórmula 1 com a Ferrari até os últimos instantes, quando deixou o seu então companheiro de equipe, Michael Schumacher, pegar a primeira posição, gerando uma das mais polêmicas imagens da história do automobilismo.

A narração desse GP, pela voz de Cléber Machado, também entrou para história. Quem não lembra do "Hoje não, hoje não... hoje sim".

Por causa disso, o Motorsport.com recebe o jornalista hoje, nos 20 anos do episódio, para lembrar os bastidores do dia que a ordem da Ferrari custou caro demais ao brasileiro, mas foi protagonista de um dos primeiros memes da internet.

