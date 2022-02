AO VIVO – F1: Assista ao lançamento do novo carro da Red Bull

Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull Racing se torna a segunda equipe a revelar seu carro para a temporada 2022 da Fórmula 1 em um evento de lançamento na tarde desta quarta-feira (09).

O RB18 está programado para ter seu primeiro teste na pré-temporada no final deste mês, no Circuito de Barcelona-Catalunha de 23 a 25 de fevereiro.

A Red Bull entrará na nova temporada com o objetivo de defender seu primeiro campeonato desde 2013, após o título de pilotos de Max Verstappen no ano passado.

Verstappen conquistou seu primeiro título de forma dramática ao ultrapassar o rival da Mercedes, Lewis Hamilton, na última volta do GP de Abu Dhabi, aproveitando um reinício controverso.

Verstappen levará o número #1 em seu carro Red Bull RB18 este ano, tornando-se o primeiro campeão a fazer isso desde Sebastian Vettel em 2014.

Juntando-se a Verstappen mais uma vez na Red Bull este ano está Sergio Perez, que conseguiu uma vitória em sua primeira temporada com a equipe em 2021 e terminou em quarto no campeonato de pilotos.

A Red Bull é a segunda equipe a revelar seu carro para a nova temporada após a apresentação da Haas na semana passada.

