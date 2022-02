Carregar reprodutor de áudio

Multicampeã da Fórmula 1 e vencedora do mundial de pilotos com o holandês Max Verstappen em 2021, a equipe Red Bull divulgou nesta quarta-feira o layout de seu carro para a temporada 2022, o RB18. Veja abaixo:

Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

O lançamento foi feito através de uma cerimônia virtual, transmitida pelo Motorsport.com. Assim, o time austríaco se tornou o segundo a revelar sua máquina para o campeonato deste ano, após a Haas F1.

O RB18 deve para ter seu primeiro teste oficial na pista na pré-temporada do fim deste mês, no Circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmeló (ESP), entre 23 e 25 de fevereiro. Depois, ocorre a segunda parte da pré-temporada, já em março, no Bahrein, que sedia o primeiro GP do ano.

A Red Bull entrará na nova temporada com o objetivo de defender seu primeiro campeonato desde 2013, após Verstappen conquistar o título de pilotos -- a campeã de construtores foi a Mercedes. O outro piloto da 'RBR' continuará sendo o mexicano Sergio Pérez, que fará seu segundo ano no time.

Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

Verstappen conquistou seu primeiro título de forma dramática ao ultrapassar a Mercedes do rival britânico Lewis Hamilton na última volta do GP de Abu Dhabi, aproveitando um reinício controverso da prova.

Assim, Verstappen conquistou o direito de usar o número #1 em seu carro Red Bull RB18 neste ano. Ele será o primeiro campeão a fazê-lo desde o alemão Sebastian Vettel, então piloto da Red Bull, em 2014, ano em que a F1 adotou a numeração fixa.

Vettel, aliás, esteve nas campanhas que renderam à equipe austríaca seus quatro títulos de construtores, entre 2010 e 2013. Agora, o time espera que o brilho de Verstappen seja aliado a uma maior consistência de Pérez, que chegou a vencer um GP em 2021, mas teve altos e baixos.

