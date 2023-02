Carregar reprodutor de áudio

Chegou a hora! Atual campeã da Fórmula 1, a Red Bull divulga nesta sexta-feira (03) o RB19, seu carro para a temporada 2023, na qual Max Verstappen correrá atrás do tricampeonato, tendo ainda a parceria de Sergio Pérez na busca de mais um título de construtores para o time austríaco.

De acordo com o que se sabe até o momento, a Red Bull deve apresentar apenas a pintura do RB19, usando o modelo do ano passado no evento desta manhã, que acontece em Nova York, nos Estados Unidos.

Mas a principal expectativa em torno do evento está no possível anúncio da parceria da Ford para o desenvolvimento dos motores de 2026 junto com a Red Bull Powertrains. Os primeiros rumores sobre um possível retorno da Ford à F1 surgiram ainda no fim de 2022, e cresceram ao longo das últimas semanas, com o chefe do departamento de automobilismo da marca admitindo que o boom de popularidade da categoria fazia com que a F1 fosse considerada pela gigante norte-americana.

Assista abaixo o evento de lançamento do RB19 da Red Bull em Nova York:

