Ford confirma retorno à Fórmula 1 em 2026

A Fórmula 1 ganhará mais uma montadora para a nova era de motores a partir de 2026: a Ford confirmou nesta sexta-feira (03) seu retorno ao esporte, minutos antes do lançamento do carro da Red Bull em Nova York.

Tendo saído da F1 no fim de 2004, quando encerrou as operações da equipe Jaguar, que corria com motores Cosworth, a Ford confirmou nesta sexta-feira que retornará em 2026. No anúncio, porém, a montadora americana anunciou apenas seus planos de entrada, sem detalhar com qual equipe trabalhará.

Mas, como revelado pelo Motorsport.com em dezembro, a Ford vem negociando com a Red Bull há meses e, segundo apurado, o acordo está fechado e o anúncio deve ser feito ainda nesta sexta, quando a equipe austríaca lançar seu carro em Nova York.

A Red Bull está avançando em seu design de uma unidade de potência sob o regulamento de 2026, e vinha falando abertamente sobre o desejo de ter uma montadora parceira para compartilhar a expertise técnica e, potencialmente, dar nome ao projeto.

Falando sobre o retorno da Ford à F1, o presidente-executivo Bill Ford, disse: "Esse é o começo de um emocionante novo capítulo na história da Ford no esporte a motor, que começou quando meu bisavô ganhou uma corrida que ajudou no lançamento de nossa companhia".

"A Ford está voltando ao pináculo do esporte, trazendo a longa tradição de inovação, sustentabilidade e eletrificação da Ford a um dos palcos mais visíveis do mundo".

A Ford citou dois fatores-chave na decisão pelo retorno à F1: o crescimento do esporte, especialmente nos EUA após a aquisição da Liberty Media, e o aumento na presença da potência elétrica nas unidades de potência de 2026.

A decisão da Ford em retornar ao esporte foi bem recebida pelo CEO da F1 Stefano Domenicali, que se juntou à companhia para o anúncio nesta sexta-feira.

"A notícia de hoje, de que a Ford vai se juntar à Fórmula 1 a partir de 2026, é ótima para o esporte, e mal podemos esperar para vê-los juntos de nossos parceiros incríveis que já estão na Fórmula 1", disse Domenicali.

"A Ford é uma marca global com uma herança incrível nas corridas e no mundo automotivo, e eles veem um grande valor de nossa plataforma, com mais de meio bilhão de fãs ao redor do mundo. Nosso compromisso em neutralizar as emissões de carbono até 2030 e a introdução de combustíveis sustentáveis nos carros da F1 a partir de 2026 foram razões importantes nessa decisão de entrada".

"Acreditamos que nosso esporte forneça oportunidades e alcance maiores que qualquer outra e mal podemos esperar para ver o logo da Ford correndo nos circuitos icônicos da F1 a partir de 2026".

O presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, reconhece que a decisão da Ford valida a mudança no regulamento de motores para 2026.

"Há poucas montadoras com uma história tão celebrada no mundo do esporte a motor como a Ford, então vê-los retornando ao Campeonato Mundial de Fórmula 1 é uma notícia excelente".

"Isso comprova ainda mais o sucesso do regulamento de unidades de potência de 2026, que tem em seu coração um compromisso tanto com a sustentabilidade quanto com o espetáculo e, claro, ter um maior interesse dos Estados Unidos é importante para o crescimento contínuo da maior categoria do esporte a motor mundial".

A Ford é uma das montadoras de maior sucesso da história da Fórmula 1, tendo vencido dez mundiais de construtores e 13 de pilotos.

