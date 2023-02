Carregar reprodutor de áudio

Minutos após confirmar o retorno à Fórmula 1 a partir de 2026, a Ford detalhou seus planos para viabilizar a entrada no Mundial. A gigante americana será a fornecedora de motores da Red Bull e da AlphaTauri, fechando uma parceria com a Red Bull Powertrains, que passará a se chamar Red Bull - Ford Powertrains.

Enquanto a ligação da Ford com a Red Bull já era esperada há algum tempo, com o Motorsport.com revelando a possibilidade em dezembro do ano passado, a situação da AlphaTauri era menos clara.

Com a Honda, sua atual fornecedora de motores, registrando seu interesse de retornar ao esporte em 2026, haviam especulações de que a montadora poderia fechar uma parceria especificamente com a AlphaTauri, já que a Red Bull daria sequência ao projeto da Powertrains.

Porém, com a Ford finalmente confirmando sua parceria com a Red Bull Powertrains em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira em Nova York, a montadora americana deixou claro que o acordo engloba as duas equipes da marca de bebidas energéticas.

A companhia será uma parceira com na Red Bull Ford Powertrains, fornecendo motores para as duas equipes pelo menos entre 2026 e 2030. O trabalho começará imediatamente, com a Red Bull ajudando no desenvolvimento da unidade de potência, que inclui um motor elétrico de 350kW.

Espera-se que a Ford auxilie com o progresso do motor de combustão interna, além de áreas como célula de bateria, tecnologia do motor elétrico e outros elementos de software.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, acredita que a parceria com a Ford seja uma grande injeção de ânimo nas pretensões de longo prazo da equipe.

"É fantástico receber novamente a Ford na Fórmula 1 através dessa parceria", disse. "Como uma produtora independente de motores, ter a habilidade de se beneficiar de uma montadora como a Ford nos coloca em uma boa posição contra nossa competição".

"A Ford é uma montadora com uma história rica no esporte a motor que ultrapassa gerações. De Jim Clark e Ayrton Senna e Michael Schumacher, a linhagem fala por si própria. Para nós como Red Bull Powertrains, abrir o capítulo seguinte dessa dinastia, como Red Bull Ford, é muito emocionante".

Jim Farley, presidente e CEO da Ford, disse: "O retorno da Ford à Fórmula 1 com a Red Bull Racing fala sobre onde vamos como empresa: cada vez mais elétrica, com uso de softwares, além de experiências e veículos modernos".

"A F1 será uma plataforma incrível em termos de custos para inovar, compartilhar ideias e tecnologias, engajando com dezenas de milhões de novos clientes".

