Verstappen: "Não tenho intenção de deixar a Red Bull"

Quando a temporada de 2020 da Fórmula 1 começar, Max Verstappen entrará em sua sexta temporada na categoria. Após surpreender a todos em seu segundo ano, ao vencer em sua estreia na Red Bull no GP da Espanha de 2016, o holandês se tornou um dos grandes nomes do grid. E, para ele, a parceria com a equipe não deve acabar tão cedo.

Nas últimas semanas, com toda a movimentação causada pela saída de Sebastian Vettel da Ferrari, Verstappen ficou tranquilo na dele e deixou claro que não houve nenhum contato vindo de Maranello.

"É mentira. Tenho um contrato de longa duração com a Red Bull [até 2023] e estou muito contente com a equipe, não tenho nenhuma razão para sair", disse Verstappen em uma live feita no Instagram com a marca G Star Raw e a estação de rádio holandesa Radio 538.

Quando perguntado sobre uma eventual saída da equipe, ele disse: "Não estou seguro disso, mas não tenho intenção de deixar a Red Bull. Assim acredito que a resposta correta é sim, não sairei. Vamos dizer assim: não tenho a intenção de ir. Talvez saia quando for me aposentar".

"Espero que minha melhor temporada na F1 ainda esteja por vir. Preciso de um pouco de sorte para ser campeão também, estar na equipe correta, no momento certo. Por isso não diria que minha trajetória na F1 seria inútil sem um título. Mas certamente quero ser campeão".

A F1 vive uma incógnita sobre a temporada 2020. Agora, a um mês do início do mundial após o impacto da pandemia, Verstappen não sabe onde que sua equipe estará no grid.

"Ninguém tem pistas sobre nada na verdade. Não posso responder a essa pergunta com um verdadeiro ou falso, é impossível. Não sabemos de nada. Só andamos com os carros na pré-temporada e isso foi há muito tempo. É complicado de afirmar".

GALERIA: Os pilotos mais jovens a vencer na F1

Galeria Lista 1: Max Verstappen (Red Bull) 18 anos 7 meses 15 dias, Espanha 2016 1 / 10 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2: Sebastian Vettel (Toro Rosso) 21anos 02 meses 11 dias, Itália 2008 2 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 3: Charles Leclerc (Ferrari) 21 anos 10 meses 16 dias, Bélgica 2019 3 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 4: Fernando Alonso (Renault) 22 anos 00 meses 26 dias, Hungria 2003 4 / 10 Foto de: LAT Images 5: Troy Ruttman (Kuzma) 22 anos 02 meses 19 dias, Indianápolis 1952 5 / 10 Foto de: IndyCar Series 6: Bruce McLaren (Cooper) 22 anos 03 meses 12 dias, EUA 1959 6 / 10 Foto de: LAT Images 7: Lewis Hamilton (McLaren) 22 anos 05 meses 03 dias, Canadá 2007 7 / 10 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images 8: Kimi Raikkonen (McLaren) 23 anos 05 meses 06 dias, Malásia 2003 8 / 10 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 9: Robert Kubica (Sauber-BMW) 23 anos 06 meses 01 dia, Canadá 2008 9 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 10: Jacky Ickx (Ferrari) 23 anos 06 meses 06 dias, França 1968 10 / 10 Foto de: David Phipps

VIDEO: Engenheiro que trabalhou com Ricciardo e Sainz compara os pilotos

PODCAST #046: Entrevista com Reginaldo Leme: a lenda na cobertura da F1

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: