Em reunião realizada na sexta-feira, a Fórmula 1 propôs testar um novo formato para os GPs na segunda corrida realizada na Áustria, prevista para 12 de julho. A ideia seria trocar o treino classificatório por uma corrida de classificação com grid invertido. Porém, uma equipe já afirmou que é contra a ideia: a Mercedes.

Para que a proposta seja aprovada e repassada para o Conselho Mundial de Automobilismo da FIA para ratificação, é necessário votação unânime das equipes. A decisão deve ser tomada na semana que vem.

Corridas com grid invertido já estão em discussão há alguns anos dentro da categoria, e após algumas corridas de simulação, a maioria das equipes se posicionou contra. Porém, a proposta voltou a campo novamente na sexta em uma reunião online entre chefes de equipe, a FIA e a F1.

Com as novas regras técnicas e financeiras aprovadas para os próximos anos, a reunião de sexta focou nos planos para a proposta inicial de oito corridas na Europa, começando na Áustria em julho, e como as operações com portões fechados irão funcionar.

O grid invertido é uma tentativa da Liberty e da FIA para atrair interesse à segunda corrida no Red Bull Ring, em um momento que as emissoras de TV começaram a questionar o valor de fazer mais de uma corrida no mesmo lugar. Elas também veem a chance como um teste para introduzir em 2022.

Vários formatos foram discutidos na reunião, e o consenso tirado foi que uma versão definitiva deve ser compilada pela FIA. Ela foi enviada para os chefes de equipe no sábado para uma melhor avaliação.

A ideia é que uma corrida de classificação de 30 minutos substituísse o treino de classificação no segundo final de semana, com o grid seguindo a ordem inversa da classificação do mundial. Após a corrida, os carros ficaram no parque fechado.

O resto do final de semana seguiria normalmente, com os três treinos livres. As punições, como troca de caixa de câmbio, que fossem dadas após o terceiro treino livre, valeriam apenas para a corrida do domingo.

Assim, no caso da Áustria, o grid para a corrida classificatória no segundo final de semana seria basicamente a ordem inversa da classificação final da corrida do domingo anterior, o que significa que o vencedor largaria em último, enquanto o primeiro a abandonar largaria na pole.

No momento, a única rodada dupla que está nos planos da categoria é de Silverstone, que, em teoria, deve receber a quarta e quinta etapas da temporada, após duas provas na Áustria e uma na Hungria.

Porém, existe a possibilidade de outra rodada dupla no Bahrein no final do ano, e outros circuitos europeus podem receber mais etapas dependendo do andamento do calendário, em especial com relação às provas na América e na Ásia.

Apesar da FIA ter introduzido a regra dos 60% como caráter emergencial para os planos da temporada 2020, o projeto do grid invertido não é considerado uma prioridade, então ainda há a necessidade de votação unânime.

Foi apurado que, enquanto a maioria das equipes, incluindo a Ferrari, se mostraram favoráveis ao plano, a Mercedes deixou claro que é contra a ideia e uma quantidade menor afirmou que precisa de mais tempo para avaliar.

A decisão deve ser tomada rapidamente, porque há uma reunião nesta quarta do grupo de trabalhos desportivos da F1.

A Mercedes se mostrou contra a ideia pelas consequências óbvias que isso traria à equipe. A pré-temporada sugeriu que a equipe continua sendo a mais rápida do grid e por isso se colocou contra a qualquer modificação do tipo que possa ser introduzida.

A equipe já aceitou anteriormente uma forma de aproximação das rivais com as novas regras de pesquisa e desenvolvimento de aerodinâmica, que criará uma escala de uso do túnel de vento com base na classificação do campeonato.

O calendário europeu deve ser divulgado nesta segunda-feira, apesar da versão mais recente não contar com nenhuma prova além da Itália, em 06 de setembro.

