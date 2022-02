Carregar reprodutor de áudio

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) 'recuou' e resolveu ainda não revelar seu plano de reestruturação em resposta às polêmicas do GP de Abu Dhabi de 2021, que culminou com o título de Max Verstappen, da Red Bull, sobre Lewis Hamilton, da Mercedes, na Fórmula 1.

A decisão do órgão veio após uma discussão com as equipes da categoria nesta segunda-feira. Por ora, o que foi divulgado em nota é que o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, usará o feedback dos times para "publicizar mudanças estruturais e um plano de ação nos próximos dias".

Assim, maiores detalhes quanto à investigação da FIA sobre Abu Dhabi e suas repercussões ainda não são conhecidos. De todo modo, espera-se que o órgão faça mudanças estruturais quanto à direção de prova, que foi muito criticada em 2021, especialmente na figura do diretor Michael Masi.

Entretanto, ainda não se sabe se o australiano segue no cargo. Isso deve ser divulgado pela FIA em breve, quando o órgão formalizar suas decisões de maneira mais conclusiva após a investigação iniciada ainda no ano passado.

