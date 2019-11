Neste domingo, Lewis Hamilton entrou na pista de Austin precisando apenas da oitava posição para garantir o hexacampeonato da Fórmula 1, mas o britânico foi além e cruzou a linha de chegada na segunda posição, logo atrás do companheiro finlandês de Mercedes, Valtteri Bottas, que garantiu o vice-campeonato.

Hamilton, que dedicou o hexa à família, também fez questão de lembrar do tricampeão da F1 Niki Lauda, ex-presidente não executivo da Mercedes, falecido em maio deste ano. “Sinto muita saudade do Niki. Ontem ele diria que estava me pagando demais! Mas hoje ele teria tirado o chapéu. Eu não conseguiria fazer isso sem o Niki, ele está aqui conosco em espírito”, disse.

Prestes a completar 35 anos, Hamilton ainda lembrou da infância, quando via pela Michael Schumacher ser campeão. O britânico disse que ainda é novo para parar: “Ainda me sinto muito jovem!".

"Eu lembro de estar comendo sanduíche de bacon no meu sofá vendo Michael (Schumacher) vencer os campeonatos. E eu estou aqui agora! Vou continuar a viver esse sonho e não sei quando isso vai terminar. Eu amo o que faço!”.

GALERIA: Resultado do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1

Galeria Lista 1º: Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 1 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2º: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 2 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 3º: Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 3 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 4º: Charles Leclerc, Ferrari SF90 4 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 5º: Alex Albon, Red Bull Racing RB15 5 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 6º: Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 6 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 7º: Lando Norris, McLaren 7 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 8º: Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 9º: Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 9 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 10º: Sergio Perez, Racing Point RP19 10 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 11º: Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 11 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 12º: Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 12 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 13º: Lance Stroll, Racing Point RP19 13 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 14º: Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 14 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 15º: Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 15 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 16º: Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 16 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 17º: George Russell, Williams Racing FW42 17 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 18º: Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 (abandonou por problema no freio) 18 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 19º: Robert Kubica, Williams FW42 (abandonou por problema hidráulico) 19 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 20º: Sebastian Vettel, Ferrari SF90 (abandonou por quebra na suspensão) 20 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

