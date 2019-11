Lewis Hamilton disse que não sabe como se sentir depois de garantir seu sexto título mundial de Fórmula 1 no GP dos Estados Unidos, uma conquista que ele chamou de "mais do que surreal".

O inglês quase conseguiu uma vitória no Circuito das Américas neste domingo, mas uma ultrapassagem de Valtteri Bottas nas voltas finais o impossibilitou de comemorar o hexa com mais um triunfo.

O sexto título coloca Hamilton em segundo lugar na lista dos maiores campeões da F1, um a mais que Juan Manuel Fangio e atrás de apenas do heptacampeão mundial Michael Schumacher, além de reforçar seu status como um dos maiores esportistas de todos os tempos da Grã-Bretanha.

Questionado se isso é algo que ele é capaz de compreender, Hamilton disse: “Honestamente, não. E eu não sei porque. Eu realmente não sei o porquê."

“Como eu devo me sentir, você sabe? Me lembro de assistir a esse esporte quando era mais jovem, sendo acordado pela minha madrasta, Linda, que está aqui hoje, ela me fazia um sanduíche de bacon e eu e meu pai sentávamos juntos e assistíamos às corridas.”

“É estranho ver alguém na TV, e agora ser a pessoa que está na TV e fazer algo como vi em Ayrton [Senna] e Michael [Schumacher]."

"É mais do que surreal pensar que essa jornada me levou a esse ponto, ao conquistar o sexto título. Mas eu realmente não sei como devo me sentir agora."

Os pais de Hamilton, Anthony e Carmen, e seus cônjuges, estavam todos presentes nos Estados Unidos para acompanhar o título do britânico.

Ele disse que era uma ocasião especial para todos os quatro estarem presentes na corrida.

"Eu tenho minha família comigo. Não me lembro da última vez que meu padrasto e minha madrasta, meu pai e minha mãe... acho que nunca os tive em um GP."

“Então, experimentar e compartilhar isso com eles, as pessoas que estiveram no centro de quem eu sou e sacrificaram tudo o que tinham para eu ter a vida que tenho hoje, fiquei muito orgulhoso de vê-los sorrindo e compartilhar esse momento com eles."

O quinto título de Hamilton em seis temporadas com a Mercedes vem com duas corridas de antecedência em 2019, e ele disse que seu foco agora será nas próximas corridas no Brasil e Abu Dhabi.

Ele admitiu que não costumava refletir sobre seus sucessos até depois da temporada, quando “você pode simplesmente relaxar, sentar e tomar uma cerveja”.

"Estarei com meus cães, com os pés para cima e só então você poderá ter um momento para entender o quão bom foi um ano", disse ele.

