Hamilton dedica hexa da F1 à família, aos britânicos e à Mercedes

Lewis Hamilton finalmente consagrou o que todos sabiam já algum tempo: o piloto britânico da Mercedes dominou a temporada 2019 da Fórmula 1 e sacramentou seu hexacampeonato mundial com o segundo lugar no GP dos Estados Unidos deste domingo.

O competidor das Flechas de Prata teve largada brilhante e se valeu de boa estratégia da equipe germânica para ganhar várias posições depois de iniciar a prova em quinto. Ele chegou a brigar pela vitória, mas foi batido no fim pelo companheiro finlandês Valtteri Bottas.

Apesar do triunfo não ter sido conquistado nos Estados Unidos, Hamilton fez grande corrida e teve o reconhecimento da escuderia prata, de seu parceiro e de Max Verstappen, holandês da Red Bull que completou o pódio em Austin.

Após a prova, Hamilton falou da sensação de conquistar seu sexto título na categoria máxima do automobilismo mundial: "Foi fantástico. Foi uma corrida difícil. Valtteri fez um trabalho fantástico, parabéns a ele, e eu só queria me recuperar e entregar a dobradinha para a equipe".

Galeria Lista 1º: Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 1 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2º: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 2 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 3º: Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 3 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 4º: Charles Leclerc, Ferrari SF90 4 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 5º: Alex Albon, Red Bull Racing RB15 5 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 6º: Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 6 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 7º: Lando Norris, McLaren 7 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 8º: Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 9º: Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 9 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 10º: Sergio Perez, Racing Point RP19 10 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 11º: Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 11 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 12º: Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 12 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 13º: Lance Stroll, Racing Point RP19 13 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 14º: Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 14 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 15º: Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 15 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 16º: Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 16 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 17º: George Russell, Williams Racing FW42 17 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 18º: Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 (abandonou por problema no freio) 18 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 19º: Robert Kubica, Williams FW42 (abandonou por problema hidráulico) 19 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 20º: Sebastian Vettel, Ferrari SF90 (abandonou por quebra na suspensão) 20 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Não achei que uma parada seria possível, mas trabalhei o máximo possível. Eu sinto muita emoção. Tenho toda a minha equipe aqui. Tenho minha mãe e meu pai, madrasta e padrasto e meu tio e a tia, além de toda a família em casa. É uma honra estar aqui", continuou.

"Meu pai me disse quando eu tinha seis ou sete anos para nunca desistir e esse é o lema da família. Eu estava me esforçando o máximo que pude, estava esperançoso de poder vencer hoje, mas infelizmente não pude por causa dos pneus", disse, mencionando o desgaste no fim da prova.

"Agora não estou mais interessado no campeonato, mas como atleta me sinto o mais renovado possível, por isso estou pronto para a próxima corrida. Nas próximas etapas não vamos desistir, continuaremos avançando".

"Agradeço muito a todo mundo que veio aqui neste fim de semana e todos os britânicos e pessoas com as bandeiras do Reino Unido me apoiando de todo o coração", completou o piloto, que ultrapassou Juan Manuel Fangio e está a um título da marca de Michael Schumacher.

O piloto britânico da Mercedes soma 83 triunfos na F1. A cada glória de Hamilton, o que parecia impossível ganha corpo: a superação do recorde do alemão Michael Schumacher, que subiu no alto do pódio 91 vezes para se tornar o maior vencedor da história da categoria máxima do automobilismo mundial. Veja quem 'destronou' quem ao longo dos anos: