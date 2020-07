Hexacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton começou a temporada deste ano com o pé direito, liderando os dois primeiros treinos livres para o GP da Áustria, que inicia o campeonato de 2020 neste fim de semana. O piloto da Mercedes superou o companheiro finlandês Valtteri Bottas nas duas sessões práticas no Red Bull Ring, mas alertou que o resultado dos treinos livres não deve ser levado tão a sério, ponderando que outras equipes podem estar escondendo o jogo.

"Não se deve olhar muito para os treinos livres. Algumas das outras equipes podem estar com outro modo de potência e combustível, ou o que quer que seja. Vamos tentar melhorar o carro hoje à noite e voltar com ele amanhã", disse o britânico depois do segundo treino livre.

"Foi ótimo estar de volta. Já fazia muito tempo. É ótimo sentir o carro novamente desde fevereiro, tem uma grande diferença em relação ao carro que testamos em Silverstone. Estou feliz por estar de volta", seguiu o hexacampeão.

"O que é positivo é que o carro estava bem hoje e definitivamente, em geral, em comparação com o ano passado, continuamos a melhorar a máquina, o que é enormemente positivo", ponderou o piloto da Mercedes.

"Esta pista é basicamente de curvas de velocidade média e alta, então é definitivamente divertida. Isso facilita um pouco. Essa não é a pista mais desafiadora, mas ainda teremos uma boa batalha", completou Hamilton.

