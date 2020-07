Verstappen culpa asa danificada por desempenho ruim em treino

Max Verstappen diz que o verdadeiro ritmo da Red Bull para o GP da Áustria foi disfarçado por ele ter a asa dianteira quebrada em sua volta mais rápida do dia.

Com a Red Bull entrando na abertura da temporada de F1 com grandes esperanças, após o que chamou de seu melhor inverno de preparação desde a última conquista de título, seus dois pilotos tiveram momentos difíceis nos primeiros treinos em Spielberg.

A principal rival, Mercedes, liderou as duas sessões, com Verstappen terminando em oitavo no TL2, com Alex Albon em 13º.

Mas, em vez de se preocupar demais com o desempenho, Verstappen disse que continua otimista com o potencial máximo de seu carro.

Falando à Sky, ele disse: “Foi um bom dia. Os tempos não dizem nada, porque quebrei minha asa dianteira na volta mais rápida.”

“Mas estamos confiantes. Sempre há coisas que você pode fazer melhor, mas acho que no geral foi um bom dia e estou ansioso para amanhã.”

Os dois pilotos da Red Bull rodaram ao longo do dia, mas Albon disse que não estava muito preocupado com o que viu.

"Apenas acelerando", disse ele. "Sabemos no que queremos trabalhar. Corridas curtas e longas, que sabemos abordar. Todo mundo está usando diferentes modos de motor. Vamos ver amanhã."

