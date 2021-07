Apresentador Will Buxton é o novo contratado da Motorsport.tv

O apresentador de TV e influenciador do automobilismo Will Buxton, conhecido mundialmente por seu trabalho no paddock de Fórmula 1 nos últimos 20 anos e como uma personalidade-chave no Drive to Survive da Netflix, lança hoje um programa semanal exclusivo na plataforma de streaming Motorsport.tv: "This Week with Will Buxton" (Esta semana com Will Buxton).

Após o sucesso do canal do YouTube do jornalista e do programa de notícias semanais, obtendo quase 250.000 horas de exibição e mais de dois milhões de visualizações nos primeiros seis meses, a nova atração fica por trás das notícias de todo o mundo do automobilismo mundial.

Com o espectador como o ponto focal do show, Buxton vai extrair respostas às perguntas que os fãs fizeram em debates animados e informados com convidados no estúdio Motorsport.tv Live ou através de entrevistas em profundidade com o pessoal-chave nas notícias. Para tornar o programa mais envolvente para os fãs, eles serão incentivados a enviar suas próprias filmagens para serem usadas no programa.

Os fãs poderão assistir a série de 20 partes na Motorsport.tv através do site ou aplicativo dedicado que pode ser encontrado nos dispositivos Apple, Android, Fire TV, Roku e Chromecast. Segmentos do show também serão exibidos nos sites do Motorsport.com e da Autosport.com

Recrutado pelo presidente da Motorsport Network e ex-locutor de F1, James Allen, Buxton junta-se à crescente lista de talentos da Motorsport.tv ao lado do recém-anunciado ex-piloto de F1 Juan Pablo Montoya, cujos comentários expressivos no canal de notícias já são favoritos dos fãs.

Presenter Will Buxton joins Motorsport.tv Photo by: Motorsport.tv

Depois de duas décadas no automobilismo, tanto na mídia impressa quanto na televisão, Buxton se tornou um dos rostos e vozes mais reconhecidos do mundo do automobilismo. Ele começou em 2001 como jornalista, antes de passar para as telas como a voz oficial da GP2 (agora conhecida como Fórmula 2).

Suas transmissões apaixonadas e bem informadas o levaram a ser contratado como repórter ao vivo no local para a cobertura de TV da F1 nos EUA, primeiro com o Speed ​​Channel e depois por muitos anos com a NBC Sports. Nos últimos anos, Buxton tem sido uma presença regular na produção digital da F1, bem como uma das principais personalidades na série de documentário imperdível da Netflix, Drive to Survive.

Com uma base de fãs firmemente estabelecida, This Week with Will Buxton terá como alvo aqueles que já assistem seu canal no YouTube e levará a série para uma base de fãs totalmente nova através da audiência global de 61 milhões da Motorsport Network. O produtor executivo do Motorsport.tv Live é Jason Swales, que produziu o trabalho de Will na NBC Sports e no F1 Show.

O primeiro episódio desta semana com Will Buxton vai ao ar nesta quarta (21) no Motorsport.tv.

“Quando estava crescendo, a revista Autosport era minha bíblia", disse o apresentador. "Foi o que me fez querer ser jornalista e, ao longo dos anos, fiquei extremamente orgulhoso de ver meu trabalho e minhas palavras aparecerem lá. James Allen e eu nos conhecemos há muitos anos, então quando ele ligou e perguntou se eu estaria interessado em fazer algo com ele e a Motorsport.tv, e me tornar parte da família Motorsport Network, não demorei muito para dizer sim."

"Ser capaz de pegar um pequeno conceito que criei em meu próprio canal do YouTube durante os meses de inverno sob lockdown e desenvolvê-lo com James e a incrível equipe da Motorsport Network em um programa de televisão completo, é a cereja do bolo. Mal posso esperar para trazer “This Week” para a Motorsport.tv", concluiu.

Simon Danker, CEO da Motorsport.tv, comentou: “A paixão e experiência de Will no automobilismo e o sucesso de seu programa no YouTube o tornam a pessoa perfeita para fazer parceria na primeira grande comissão do streaming. “This Week with Will Buxton” dará aos fãs uma visão privilegiada das últimas histórias de corridas e entrevistas exclusivas com as principais figuras do automobilismo. Estamos especialmente entusiasmados com o fato de que os fãs terão um papel fundamental em nossa nova série.”

