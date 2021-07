Bicampeão mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso foi a estrela da primeira corrida sprint da categoria no último sábado (17), antes do GP da Grã-Bretanha, ao conquistar seis posições com a Alpine na volta inicial, passando do 11º para o quinto lugar. O espanhol acabou caindo duas colocações antes do final, mas a melhora no grid o preparou bem para terminar em sétimo na prova de domingo.

Durante a etapa que definiu o pole position, o piloto foi avisado sobre se mover durante a frenagem, mas disse que não mudaria sua abordagem e que "seria a mesma para o resto do ano", acrescentando: "Eu estarei no lado negro."

Alonso explicou após a corrida principal que não queria dizer que seria mais agressivo, mas que tentaria forçar mais os limites das regras depois de ficar frustrado com a falta de ação dos comissários em um incidente na primeira volta na Áustria, duas semanas antes .

“Sempre fui limpo e continuarei a ser um piloto limpo durante toda a minha carreira”, disse o bicampeão. “Acho que sou um dos poucos que não têm nenhum ponto na licença. O que me referi ontem é que me senti um pouco como um idiota em Spielberg por respeitar as regras. Tentamos falar com o diretor da prova e procuramos sempre dizer ou culpar todas as coisas que as pessoas estavam fazendo, sem muitas respostas. Isso foi estranho."

“Então, não quero ser culpado ou não quero chorar a cada prova por algo que os outros fazem. A estratégia nas primeiras corridas não tinha solução, ou não nos trouxe alguma. Então entendemos que o jeito é fazer o que os outros também estão fazendo. É única coisa eficiente.”

O incidente referido na Áustria ocorreu quando Daniel Ricciardo correu pelo lado da Curva 1 na primeira volta, o que o permitiu ficar à frente de Alonso. O espanhol disse que se “sentiu estúpido” por ser “o único a fazer a curva”, sem nenhuma ação contra o australiano da McLaren.

“Tentamos ser justos e dizer aos comissários: 'Olha, você sabe, eles estão jogando com as mãos na grande área', mas se o árbitro não faz nada, entendemos que também podemos fazer isso."

“Não gostaríamos, mas aparentemente algumas coisas são permitidas na F1 de hoje, então a copiamos. Não sentimos como se estivéssemos fora do esporte. Portanto, não há lado negro. É apenas seguir as mesmas regras que todos os outros.”

