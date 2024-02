As curvas mais rápidas e mais lentas da F1: veja as velocidades

A Fórmula 1 visitará 24 circuitos em 2024, numa temporada recorde para o esporte. Nestas pistas estão algumas curvas icônicas, incluindo o 'grampo' Loews, de Mônaco, e a sequência Eau Rouge/Raidillon em Spa-Francorchamps. Cada 'praça' traz seu próprio layout exclusivo para o calendário, com uma variedade de curvas que são amadas (e odiadas) por pilotos e fãs da categoria.

Quais são as curvas mais lentas da F1? Circuito de Mônaco - hairpin Loews - 45km/h

Sem surpresa, a curva mais lenta das pistas de F1 é o 'grampo' Loews, em Mônaco. A curva é uma das mais icônicas do calendário, com os carros diminuindo muito a velocidade para conseguir fazer a curva completa e alguns pilotos tendo que guiar com só uma mão.

Circuito de Mônaco - Nouvelle Chicane & Anthony Noghes - 55km/h

A Nouvelle Chicane e a Anthony Noghes são juntas as 'segundas' curvas mais lentas da F1 em 2023, com uma velocidade máxima de apenas 55 km/h. A Nouvelle Chicane, que representa a sequência de curvas 10 & 11, segue a saída do túnel, onde os carros passam pelos iates na orla. As curvas eram anteriormente chamadas de Chicane du Port, até a década de 1980, quando receberam seu novo nome, Nouvelle Chicane. As curvas também são um ponto de ultrapassagem raro no circuito de Mônaco.

A Anthony Noghes é a curva 18 da pista e a última curva antes de os pilotos acelerarem a fundo até a linha de largada/chegada. A curva era anteriormente uma fechada chamada Gazometre, até que foi redesenhada nos anos 1970 e renomeada em homenagem ao fundador do GP de Mônaco.

Lewis Hamilton, Mercedes W14 Foto de: Alessio Morgese

Circuito de rua de Marina Bay - Curva 13 - 55km/h

A curva 13 do Marina Bay Street Circuit em Singapura é uma das mais lentas do calendário da F1, com velocidade máxima de apenas 55 km/h em 2023. Em 2015, a curva foi ampliada para aumentar as oportunidades potenciais de ultrapassagem durante a corrida.

O GP tem sido realizado no circuito de rua desde 2008 e fica em um local à beira do porto, como Monte Carlo. O circuito é conhecido por ter pelo menos uma aparição do safety car em todas as corridas até hoje, com 24 intervenções do safety car nas quatorze corridas realizadas na pista.

Miami - Curva 17 - 60km/h

Miami tem uma das curvas mais lentas do calendário da F1, com a 17 tendo velocidade máxima de 60 km/h. A curva é outro grampo que garante que os carros reduzam significativamente a velocidade e usem a viragem total da direção para contornar a curva.

Miami é a única pista do calendário que tem uma representante tanto entre as curvas mais lentas quanto entre as mais rápidas. O circuito fez sua estreia na F1 em 2022 e é uma pista temporária construída em torno do Hard Rock Stadium.

Circuito Gilles Villeneuve - Curva 10 - 60km/h

A curva 10 no circuito Gilles Villeneuve, no Canadá, com velocidades de 60 km/h é outra curva lenta no calendário da F1. Em 2002, a curva foi aproximada da chicane da Curva 8/9, o que permitiu a adição de um desvio de asfalto, em vez do cascalho usado anteriormente. A curva permite várias linhas de entrada, o que incentiva a ultrapassagem no ponto de tangência ou na saída da curva.

Autódromo Internacional de Suzuka - Curva 11 - 60km/h

A curva 11 de Suzuka, no Japão, teve uma velocidade máxima de 60 km/h em 2023. A curva é um ponto de ultrapassagem difícil devido à leve curva à direita da Curva 10, logo antes da zona de frenagem.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Foto de: Red Bull Content Pool

Suzuka entrou para o calendário da F1 em 1987 e é a única pista a ter um layout em forma de oito, com os carros passando sobre a 'pista abaixo'. Foi palco de decisões incríveis entre Ayrton Senna e Alain Prost.

Quais são as curvas mais rápidas da F1?

Circuito de Las Vegas - Curva 17 - 315km/h

A curva mais rápida durante a temporada 2023 foi a Curva 17 de Las Vegas, com uma velocidade máxima de 315 km/h. O circuito de rua é novo no calendário e foi projetado para que os carros passassem por vários pontos de referência, hotéis e cassinos da cidade. A curva 17 é a última curva do circuito antes de os pilotos enfrentarem a reta de largada/chegada e é uma das duas curvas mais rápidas do calendário.

Circuito de Las Vegas - Curva 13 - 310km/h

A curva 13 do circuito é a segunda mais rápida do calendário da F1, com velocidade máxima de 310 km/h. A curva dá início a uma seção impressionante do circuito, com os carros descendo a toda velocidade pela reta da Las Vegas Strip. Os pilotos fazem a curva em alta velocidade. Os pontos de referência após a curva incluem os gondoleiros venezianos, a Torre Eiffel de Vegas e as Fontes do Bellagio.

Spa-Francorchamps - Courbe Paul Frere & Blanchimont - 310km/h

Spa-Francorchamps, na Bélgica, tem várias curvas de alta velocidade que se tornaram as mais rápidas do calendário da F1. As curvas 16 e 17, também conhecidas como Courbe Paul Frere e Blanchimont, tiveram velocidades máximas de 310 km/h durante a temporada 2023.

A Courbe Paul Frere foi batizada em homenagem ao piloto e jornalista belga Paul Frere, que morreu em 2008. Frere participou de 11 GPs e conseguiu um pódio durante sua carreira. Ele também venceu as 24 Horas de Le Mans de 1960 com seu companheiro Olivier Gendebien.

A Courbe Paul Frere é seguida pela Blanchimont - outra curva à esquerda -, onde os pilotos podem continuar em uma 'reta'. Blanchimont é traduzido como 'Montanha Branca' ou 'Montanha Branqueada' e se refere à grande colina ao lado da curva.

Olhando para trás, em direção a Blanchimont Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Circuito Corniche de Jeddah - Curva 26 - 305km/h

O 'Jeddah Corniche Circuit' é uma das pistas mais rápidas do calendário, mas, surpreendentemente, apenas uma curva faz parte da lista das mais rápidas. A curva 26 teve uma velocidade máxima de 305 km/h em 2023, o que a torna a quinta mais rápida de todas as curvas da F1.

O circuito de rua de 27 curvas corre ao longo da orla do Mar Vermelho e é o segundo circuito mais longo do calendário. A curva 26 é uma pequena curva à esquerda, o que significa que os pilotos fazem ajustes mínimos no volante e não precisam reduzir significativamente a velocidade.

Circuito da cidade de Baku - Curva 20 - 305km/h

A última curva do Circuito da Cidade de Baku é uma das mais rápidas da F1, com a Curva 20 atingindo velocidades máximas de 305 km/h. A curva leva à longa reta antes da linha de largada/chegada.

Sem curvas fechadas a partir da Curva 16, os pilotos podem entrar a todo vapor na Curva 20 antes de chegar à reta. O circuito da cidade de Baku entrou para o calendário em 2016 e só ficou de fora um ano, em 2020, devido à pandemia.

Circuito de Spa-Francorchamps - Curva 2 - 305km/h

A Curva 2 no Circuito de Spa-Francorchamps tem velocidade máxima de 305 km/h e é a ligeira curva à direita antes da sequência Eau Rouge/Radillion, as curvas mais famosas do autódromo belga.

Autódromo Internacional de Miami - Curva 10 - 305km/h

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

A curva 10 de Miami registrou velocidades máximas de 305 km/h em 2023. A ligeira curva à esquerda é uma zona plana que faz parte da primeira das três zonas de DRS na pista do estado da Flórida.

As curvas mais lentas e mais rápidas das pistas de Fórmula 1

Cada pista tem seu próprio layout exclusivo, o que resulta em velocidades variáveis de corrida para corrida. Algumas pistas são notoriamente mais lentas do que outras, sendo Mônaco a pista mais lenta do calendário da F1, com velocidade média de 150 km/h e velocidade máxima de 290 km/h. Devido ao fato de a pista ter sido construída nas ruas de Monte Carlo, o circuito é estreito, com poucas áreas de escape.

A pista mais rápida do calendário é o Autodromo Nazionale di Monza, com uma velocidade média de 265 km/h e uma velocidade máxima de 362 km/h. O circuito apresenta curvas como a Curva Grande e a Parabolica e é uma 'praça' icônica do calendário da F1 desde 1950. Aqui estão as velocidades médias das curvas para a temporada 2023 da F1, de acordo com o Arquivo Mercedes:

Pista Curva mais lenta Velocidade da curva mais lenta Curva mais rápida Velocidade da curva mais rápida Circuito Internacional do Bahrein Curvas 1 & 10 65km/h Curva 12 255 km/h Circuito Corniche de Jeddah (Arábia Saudita) Curva 2 80 km/h Curvas 26 305km/h Circuito Albert Park (Melbourne, Austrália) Curva 13 (Ascari) 80 km/h Curvas 8 & 10 270 km/h Suzuka Curva 11 (Hairpin) 60 km/h Curva 15 295km/h Miami Curva 17 60 km/h Curva 10 305km/h Circuito de Imola (Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari) Curva 7 (Tosa) 95 km/h Curva 1 285 km/h Circuito de Mônaco Curva 6 (Loews Hairpin) 45 km/h Curva 2 (Beau Rivage) 260 km/h Circuito Gilles Villeneuve Curva 10 (The Hairpin) 60 km/h Curva 12 285km/h Circuito de Barcelona-Catalunha Curva 5 95 km/h Curvas 6 & 9 240 km/h Red Bull Ring Curva 3 (Remus) 70 km/h Curva 2 290 km/h Circuito de Silverstone Curva 4 (The Loop) 85 km/h Curva 10 (Maggots) 300 km/h Hungaroring Curvas 1 & 13 85 km/h Curvas 4 250 km/h Circuito de Spa-Francorchamps Curva 19 (Chicane) 65 km/h Curvas 16 & 17 (Courbe Paul Frere & Blanchimont) 310 km/h Circuito de Zandvoort (Holanda) Curva 12 (Hans Ernst Bocht) 95 km/h Curva 6 (Slotemakerbocht) 280 km/h Autódromo Nacional de Monza Curva 2 (Variante del Rettifilo) 65 km/h Curva 3 (Curva Biassono) 285 km/h Circuito da cidade de Baku (Azerbaijão) Curva 7 65 km/h Curva 20 305 km/h Circuito de rua de Marina Bay Curva 13 55 km/h Curva 6 280km/h Circuito das Américas (Austin, Estados Unidos) Curva 11 75 km/h Curva 4 280km/h Autódromo Hermanos Rodríguez (México) Curva 13 65 km/h Curva 9 230 km/h Circuito de Interlagos (Autódromo José Carlos Pace) Curva 10 (Bico de Pato) 80 km/h Curva 15 (Arquibancadas) 300 km/h Circuito Las Vegas Strip Curva 8 80 km/h Curva 17 315km/h Circuito internacional de Losail (Catar) Curva 6 95 km/h Curvas 12 275 km/h Circuito de Yas Marina Curva 6 65 km/h Curva 4 280 km/h

