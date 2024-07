A sequência de Lewis Hamilton sem vencer na Fórmula 1 chegou ao fim em Silverstone, depois de esperar 945 dias desde seu último triunfo no GP da Arábia Saudita em 2021. O britânico saiu vitorioso em casa pela Mercedes depois de anunciar no início do ano que estará na Ferrari para a temporada de 2025.

O feito foi seu 104ª na F1, quebrando vários recordes, incluindo o maior número de vitórias em uma única pista.

A Mercedes tem tido dificuldades com as mudanças regulamentares desde 2022, mas a equipe voltou nas últimas semanas, com George Russell e Hamilton conquistando vitórias consecutivas na Áustria e Grã-Bretanha, respectivamente.

Aqui estão os 10 pilotos com as maiores diferenças entre as suas primeira e última vitórias.

1º Lewis Hamilton – 17 anos 27 dias

Primeira vitória: GP do Canadá de 2007

Última vitória: GP da Grã-Bretanha

Intervalo:17 anos, 0 mês e 27 dias

Corridas: 338

2º Kimi Raikkonen – 15 anos, 6 meses e 28 dias

Primeira vitória: GP da Malásia de 2003

Última vitória: GP dos EUA de 2018

Intervalo: 15 anos, 6 meses e 28 dias

Corridas: 294

3º Michael Schumacher – 14 anos, 1 mês e 1 dia

Primeira vitória: GP da Bélgica de 1992

Última vitória: GP da China de 2006

Intervalo: 14 anos, 1 mês e 1 dia

Corridas: 237

4º Alain Prost – 12 anos e 20 dias

Primeira vitória: GP da França de 1981

Última vitória: GP da Alemanha de 1993

Intervalo: 12 anos e 20 dias

Corridas: 191

5º Niki Lauda – 11 anos, 3 meses e 28 dias

Primeira vitória: GP da Espanha de 1974

Última vitória: GP da Holanda de 1985

Intervalo: 11 anos, 3 meses e 28 dias

Corridas: 175

6º Nelson Piquet – 11 anos, 2 meses e 3 dias

Primeira vitória: GP do Oeste dos EUA de 1980

Última vitória: GP do Canadá de 1991

Intervalo: 11 anos, 2 meses e 3 dias

Corridas: 172

7º Sebastian Vettel – 11 anos e 8 dias

Primeira vitória: GP da Itália de 2008

Última vitória: GP de Singapura de 2019

Intervalo: 11 anos e 8 dias

Corridas: 212

8. Jack Brabham – 10 anos, 9 meses e 25 dias

Primeira vitória: GP de Mônaco de 1959

Última vitória: GP da África do Sul de 1970

Intervalo: 10 anos, 9 meses e 25 dias

Corridas: 108

9º Gerhard Berger – 10 anos, 9 meses e 15 dias

Primeira vitória: GP do México de 1986

Última vitória: GP da Alemanha de 1997

Intervalo: 10 anos, 9 meses e 15 dias

Corridas: 171

10º Riccardo Patrese – 10 anos, 5 meses e 2 dias

Primeira vitória: GP de Mônaco de 1982

Última vitória: GP do Japão de 1992

Intervalo: 10 anos, 5 meses e 2 dias

Corridas: 167

