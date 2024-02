Embora as esperanças da Andretti de conseguir um lugar no grid da Fórmula 1 tenham sido bloqueadas após a rejeição da FOM na semana passada, é quase certo que o trabalho continuará em seu carro.

Não faz muito sentido que a equipe americana abandone seu projeto, uma vez que a categoria deu indícios de que em 2028 o cenário pode ser diferente e a escala do progresso feito até agora em suas ambições na F1 foi tornada pública recentemente. Isso aconteceu depois que a empresa revelou imagens de seu modelo de túnel de vento e elas ofereceram algumas pistas fascinantes sobre a abordagem geral da equipe.

Sem dúvida, a primeira comparação que será feita é com a Red Bull, devido ao design dos sidepods e alguns dos outros aspectos mais intrincados do design do carro. No entanto, pode-se argumentar que o mesmo pode ser dito da maior parte do grid do ano passado, já que praticamente todos se aproximaram mais dessa variante de design devido ao sucesso do RB19.

Comparação da entrada de ar dos sidepods do RB19 da Red Bull Racing Foto de: Giorgio Piola

Enquanto isso, a Red Bull desenvolveu essa área do carro extensivamente ao longo da temporada, a fim de tornar a entrada de ar mais rasa e expor mais a parte inferior do sidepod ao fluxo de ar que se aproxima.

Dadas as mudanças que a Red Bull fez em 2023, uma comparação melhor é olhar para o RB18, já que o projeto de Andretti representa mais de perto esse desenho - não apenas em termos de entrada, mas também do design do espelho retrovisor, que tem um contorno de ripas duplas e uma carcaça de espelho de elemento duplo.

É interessante notar que a linha de oscilação que estava presente no meio do flanco do sidepod do RB18 também está presente. Embora essa ainda fosse uma característica presente no RB19, ela foi desenvolvida em conjunto com as outras alterações ao longo das duas últimas temporadas.

Detalhe do sidepod do Red Bull RB18 Foto de: Giorgio Piola

Também há algumas semelhanças em termos de detalhes da borda do assoalho, já que não há nenhuma asa de borda perceptível. Em vez disso, a borda do assoalho é segmentada e enrolada de forma semelhante à do RB18.

O ângulo da imagem não nos dá uma visão adequada da borda de ataque do assoalho ou da disposição da vedação do assoalho e, como isso faz parte do molho secreto quando se trata desses novos regulamentos, é lamentável que não possamos comparar o design da Andretti com algumas das soluções de 2023 que já vimos.

No entanto, podemos ver que um arranjo de asa em forma de babador está sob o chassi e ajudará a aumentar a potência dessa região, em termos aerodinâmicos. Mais uma vez, não é nada que não tenhamos visto antes, no entanto, com o Aston Martin AMR22 sendo o primeiro a se destacar com uma solução semelhante antes de encontrar seu caminho em muitas das máquinas de seus rivais.

O design da tampa do motor tem diferenças óbvias em termos de aro de rolagem e formato da caixa de ar, com a seção mais larga da coluna provavelmente fazendo as concessões necessárias para o que provavelmente teria sido uma unidade de potência do cliente Renault.

No entanto, também existe a possibilidade de que ele apenas quisesse criar mais espaço acima do motor para resfriamento extra, incluindo um arranjo de resfriador ampliado no estilo de sela.

A separação em forma de prateleira entre a tampa do motor e a carroceria do sidepod vista na oferta da Andretti também se tornou um recurso de design sinônimo desses regulamentos, já que a maioria das equipes tem um arranjo semelhante para ajudar a resfriar os componentes internos.

Enquanto isso, a barbatana de tubarão mais curta e a saída alongada da coluna na parte traseira da tampa do motor é algo que vimos em várias equipes sob esses regulamentos, pois elas tentam controlar o resfriamento do carro e as consequências aerodinâmicas que isso representa.

Red Bull Racing RB19 antidive Foto de: Giorgio Piola

Voltando à parte dianteira do carro, as semelhanças com a Red Bull continuam, já que o projeto da Andretti também apresenta uma suspensão dianteira com haste de tração e, além disso, está em uma configuração muito semelhante à do RB19.

Há um braço de chumbo superior muito alto no arranjo do braço de suspensão, enquanto todo o conjunto é inclinado para trás para aproveitar as características antimergulho que isso pode criar e o perfil aerodinâmico que seria oferecido como consequência.

Vale a pena observar que a Red Bull não é totalmente diferente, já que a McLaren também utilizou um layout de suspensão de haste de tração desde que os regulamentos foram alterados em 2022.

A asa dianteira e o bico carregam um pouco do DNA de várias equipes atuais, mas talvez o recurso de destaque seja o suporte separador de fendas que conecta os dois elementos superiores. Ao contrário dos suportes convencionais em estilo ferradura que podem ser vistos entre os elementos no restante da asa, esses suportes têm um papel mais importante na criação de uma saliência.

No caso do modelo Andretti, há apenas dois desses suportes. Quando eles apareceram pela primeira vez na asa dianteira da Mercedes no GP dos Estados Unidos em 2022, havia cinco.

Nesse caso, foram feitas perguntas com relação à legalidade e a Mercedes optou por abandonar o design no futuro. No entanto, a Ferrari utilizou esse estilo de suporte no início de sua campanha de 2023 e a Haas também estava no mercado com um conjunto no final da temporada.

A asa traseira da Andretti também tem uma característica que já vimos antes, com a Aston Martin apresentando uma das duas variantes de ponta de asa de estilo aberto no GP de Mônaco, ao lado da Alpine.

Embora a maior parte do grid pareça ter gravitado em torno da solução da Alpine, a Ferrari e a Mercedes apresentaram suas próprias versões da solução da Aston Martin no GP da Bélgica e da Holanda, respectivamente.

Em ambos os casos, seja na rota da Alpine ou da Aston Martin, a ideia é alterar a forma como a seção da ponta da asa se comporta além do escopo originalmente pretendido pelos regulamentos, resultando em um design de asa traseira mais eficiente em geral.

As CONSEQUÊNCIAS do 'fico' de Norris: RED BULL vai atrás de QUEM agora que Lando ficará na McLaren?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #267 - Par ou ímpar: Renovados, quem você escolheria entre Norris e Leclerc?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: