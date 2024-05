A F1 Academy será o tema de uma nova série documental da Netflix em parceria com a produtora Hello Sunshine, de Reese Witherspoon. O documentário está atualmente em produção e apresentará uma visão dos bastidores da temporada 2024 de monopostos exclusivamente femininos.





O documentário em várias partes apresentará todo o drama das quatorze corridas da categoria, oferecendo aos fãs uma visão exclusiva das histórias pessoais das pilotos, de suas equipes e de suas famílias, enquanto elas continuam a quebrar barreiras em um setor dominado pelos homens.

Espera-se que a série siga o mesmo sucesso de Drive To Survive que mostra os bastidores das temporadas da Fórmula 1 e alcançou um novo grupo de fãs ao redor do mundo, alavancando ainda mais o sucesso do esporte.



A diretora administrativa da F1 Academy, Susie Wolff, disse: "Queremos ser o combustível do foguete que impulsiona a participação feminina em nosso esporte, tanto dentro quanto fora da pista. O lançamento global da série documental da F1 Academy com a Netflix não é apenas um grande passo à frente na visibilidade de nossa missão, mas também uma declaração retumbante sobre o impulso e a demanda pelo esporte feminino."



"Queremos inspirar e capacitar a próxima geração de mulheres jovens e a Netflix abrirá a F1 Academy para um público global de fãs atuais e futuros."



Reese Witherspoon acrescentou: "Começamos Hello Sunshine para mudar a narrativa para as mulheres, e Susie Wolff e a F1 Academy estão fazendo exatamente isso, criando novas oportunidades no emocionante mundo do automobilismo. Como essas pilotos dinâmicas e destemidas quebram barreiras atrás do volante, estamos entusiasmados com a parceria com a Netflix para contar as histórias dessas líderes poderosas. O que sabemos é que, quando colocamos as mulheres no centro, as pessoas aparecem para assistir."

Ação de largada, Doriane Pin, PREMA Racing lidera Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Qual é a data de lançamento do documentário da F1 Academy na Netflix?

A data de lançamento da série F1 Academy na Netflix ainda não foi anunciada, mas os fãs foram informados de que devem esperar a série em 2025. O documentário apresentará a temporada de 2024 e, se for semelhante ao Drive to Survive, poderá ser esperado por volta de fevereiro ou março.

Quem vai estrelar a série da F1 Academy na Netflix?

Ainda não há confirmação sobre quem participará do documentário da F1 Academy, embora se espere que possamos ver todos as quinze pilotos. Também não há dúvidas de que Susie Wolff será uma das principais protagonistas da série.

Lia Block, ART Grand Prix Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

O que é a F1 Academy?

A F1 Academy é uma categoria de monopostos exclusivamente femininos com o apoio da Fórmula 1. O objetivo é desenvolver jovens pilotos do sexo feminino entre 16 e 25 anos e apoiá-las em divisões superiores, incluindo a Fórmula 3 e a Fórmula 2, e potencialmente na F1.



O campeonato começou em 2023, após o fim da W Series, que foi encerrada devido a problemas financeiros. A F1 Academy é liderada pela diretora executiva Susie Wolff, que anteriormente também fez carreira no automobilismo, competindo na Fórmula Renault e na F3 antes de ser contratada como piloto de desenvolvimento da Williams na F1. Depois de seu tempo no banco do piloto, ela passou para a gerência, tornando-se diretora da equipe Venturi Racing Formula E.



A temporada de estreia da F1 Academy foi vencida por Marta Garcia, da Prema Racing, depois de conquistar sete vitórias e mais cinco pódios. Seu sucesso fez com que ela recebesse uma vaga totalmente financiada no Campeonato Europeu Regional de Fórmula 2024 com a Prema Racing, no entanto, ela anunciou que se juntaria à Iron Dames como parceira de Doriane Pin - que atualmente está competindo na vaga da Mercedes F1 Academy.



Em 2024, a temporada completa da F1 Academy está sendo transmitida em 160 países e no YouTube da série, no X Channel e na F1TV.



Cada equipe de F1 está apoiando uma piloto, e o carro está vestido com a pintura correspondente. Há também alguns pilotos com patrocinadores separados, incluindo Charlotte Tilbury, Puma e Tommy Hilfiger. A colaboração entre as duas categorias inclui a F1 Academy, que funciona exclusivamente nos fins de semana dos GPs de F1 como corridas de apoio.

