O automobilismo fez parte do cronograma dos Jogos Olímpicos duas vezes desde sua estreia em 1896, embora nunca tenha entrado no programa oficial. Os eventos incluíram categorias de dois a sete lugares em 1900, antes da realização de um evento de rali em 1936.

Recentemente, houve uma discussão sobre a inclusão do automobilismo em jogos futuros e se as corridas deveriam ser incluídas nas Olimpíadas de Los Angeles de 2028.

No entanto, isso dividiu a opinião do atual grid da Fórmula 1, com Lewis Hamilton dizendo: "Eu simplesmente não acho que seja uma modalidade olímpica" e Max Verstappen acrescentou: "Não acho que nosso lugar seja no palco olímpico. E tudo bem, porque temos nosso próprio campeonato, que acho que é muito bem recebido".

Um piloto que foi a favor da adição foi Charles Leclerc, que recentemente participou do revezamento da tocha olímpica de Paris-2024 por Mônaco. "Seria ótimo ter o esporte a motor nas Olimpíadas", disse ele.

"No entanto, acho que é um pouco mais difícil de organizar do que outros esportes, porque todos nós dirigimos para diferentes construtores com diferentes carros na F1. Mas é definitivamente possível e eu adoraria representar Mônaco".

Embora a F1 possa não estar nos Jogos Olímpicos, isso não quer dizer que nunca houve um piloto de F1 que tenha competido nos jogos, assim como nas Paralimpíadas.

Pilotos de Fórmula 1 que competiram nas Olimpíadas e Paralimpíadas

Alex Zanardi - Ciclismo paralímpico

Participação nas Paralimpíadas: Londres 2012 e Rio 2016

GPs disputados na F1: 41

Anos ativo na F1: 1991-1994 and 1999



Alex Zanardi é o único piloto de F1 que ganhou uma medalha em um Jogos, com cinco ouros e duas pratas.



A carreira do italiano na F1 começou em 1991, depois de um desempenho dominante na Fórmula 3000 Internacional, onde terminou em segundo lugar no campeonato, atrás de Christian Fittipaldi. Ele se juntou à Jordan quando faltavam apenas três corridas para o fim da temporada para substituir Roberto Moreno, pois o brasileiro foi demitido da equipe.

Zanardi também correu pela Minardi e pela Lotus durante seus quatro anos na F1, e marcou um único ponto no campeonato por seu sexto lugar no GP do Brasil de 1993.



Depois de deixar a F1 no final de 1994, ele mudou-se para a CART e terminou em terceiro lugar em sua primeira temporada, antes de conquistar dois títulos consecutivos em 1997 e 1998. Zanardi retornou brevemente à F 1 depois de impressionar o chefe da Williams, Frank Williams, com seu sucesso na CART, mas voltou à categoria no ano seguinte depois de decidir se separar da equipe. Durante a corrida American Memorial de 2001, ele se envolveu em um acidente de corrida que resultou na perda de suas duas pernas.



Zanardi recebeu duas próteses e estava determinado a voltar ao automobilismo. Ele competiu na etapa italiana do Campeonato Europeu de Carros de Turismo de 2003 antes de retornar totalmente ao automobilismo e ao Campeonato Mundial de Carros de Turismo em 2005.



Ele desenvolveu uma paixão pelo ciclismo paralímpico em 2007, com a handbike, uma bicicleta movimentada pelas mãos, ganhando dezoito medalhas nos campeonatos mundiais antes de representar a Itália nas Paralimpíadas de Londres 2012 e Rio 2016.

Jogos Medalha Evento Londres 2012 Ouro Contrarrelógio de estrada masculino - Ouro Corrida de estrada masculina - Prata Revezamento misto de estrada Rio 2016 Ouro Contrarrelógio de estrada masculino - Ouro Revezamento de equipe mista - Prata Revezamento de equipe mista de estrada

Príncipe Bira - Vela

Participação nas Olimpíadas: Melbourne 1956, Roma 1960, Tóquio 1964 e Munique 1972

GPs disputados na F1: 19

Anos ativo na F1: 1950 a 1954



O Príncipe Birabongse Bhanudej Bhanubandh - também conhecido como príncipe Bira do Sião - começou a correr em 1935 e participou da temporada inaugural da F1 em 1950. Sua carreira foi repleta de abandonos e o piloto tailandês só terminou dentro da zona de pontos algumas vezes. Ele também competiu em várias corridas de F1 extracampeonato, conquistando vitórias no Richmond Trophy de 1951 em Goodwood e no Grand Prix des Frontieres de 1954 na Bélgica.



O Príncipe Bira também compartilhava a paixão pela vela e representou a Tailândia em quatro jogos olímpicos, embora nunca tenha conquistado uma medalha.

Roberto Mieres - Vela

Participação nas Olimpíadas: Roma 1960

GPs disputados na F1: 17

Anos ativo na F1: 1953 a 1955



Roberto Mieres se dedicou a vários esportes, incluindo remo, vela, rúgbi e tênis, além de tentar a sorte no automobilismo. O argentino foi convidado para a Europa ao lado de Juan Manuel Fangio e José Froilan Gonzalez para uma corrida no Circuit des Nations, em Genebra, onde terminou em quarto lugar. Após a corrida, foi convidado pela Gordini para substituir Jean Behra no GP da Holanda de 1953, além de outras corridas na França e na Itália.



No ano seguinte, juntou-se à Maserati e obteve seus melhores resultados, quarto lugar, quatro vezes durante seus dois anos com a equipe, embora só tenha conseguido como melhor resultado no campeonato o oitavo lugar.



No final da década de 1950, ele voltou à sua paixão pela vela e representou a Argentina nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960. Mieres competiu ao lado de seu colega ex-piloto de F1, Prince Bira, e terminou em 17º lugar.

Alfonso de Portago - Bobsled de duas pessoas

Participação nas Olimpíadas: Cortina d'Ampezzo 1956

GPs disputados na F1: 5

Anos ativo na F1: 1956 e 1957



Alfonso de Portago tinha um grande interesse em vários esportes, incluindo voo, jóquei e, mais notavelmente, automobilismo e bobsleds. Ele participou de algumas corridas pela Ferrari entre 1956 e 1957, terminando em segundo lugar no GP da Inglaterra de 1956 em Silverstone. No mesmo ano, representou a Espanha nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1956, em Cortina d'Ampezzo, Itália, no bobsled masculno para dois, onde terminou em quarto lugar.



Apesar de não ter conquistado uma medalha olímpica, ele levou o bronze no bobsled para dois no Campeonato Mundial FIBT de 1957 - um evento para bobsled e skeleton. Ele também tinha um grande interesse por carros esportivos, começando a competir em 1953. No entanto, poucos meses depois de ganhar a medalha de bronze em 1957, ele morreu ao lado de seu copiloto na Mille Miglia, depois que um pneu estourou em sua Ferrari.

Robin Widdows - Bobsled de quatro pessoas

Participação nas Olimpíadas: Innsbruck 1964 e Grenoble 1968

GPs disputados na F1: 1

Anos ativo na F1: 1968



Robin Widdows teve uma breve carreira na F1, fazendo uma participação no GP da Grã-Bretanha de 1968 com a Cooper. No entanto, o britânico não terminou a corrida após o carro ter problemas de ignição, e ele optou por voltar à F2 e às corridas de carros esportivos. Apesar dos nove anos que separaram as participações dele e de Said na F1, os dois competiram um contra o outro no bobsled para quatro pessoas nos Jogos Olímpicos de Grenoble, em 1968.



Widdows competiu em dois jogos separados, com o oitavo lugar como melhor resultado.

Bob Said - Bobsled de quatro pessoas

Participação nas Olimpíadas: Grenoble 1968 e Sapporo 1972

GPs disputados na F1: 1

Anos ativo na F1: 1959



A carreira de Bob Said nas corridas começou em 1951, quando ele abandonou a Universidade de Princeton para participar de corridas locais e subidas de montanha. Ele foi o primeiro americano a vencer uma corrida de estrada na Europa após a Segunda Guerra Mundial e, mais tarde, estabeleceu o recorde de velocidade pós-guerra em Daytona Beach e Road Course em 1954. Said estava dirigindo um carro Ferrari F1 e atingiu uma velocidade média de 170.538 mph.



O nativo de Nova York participou de um único GP dos Estados Unidos de 1959 e na Daytona 500 de 1959, mas abandonou ambas as corridas.



Said também competiu em corridas de bobsled, participando dos Jogos Olímpicos de Grenoble, em 1968, e de Sapporo, em 1972, com o 10º lugar como melhor resultado.

Ben Pon - Tiro ao alvo

Participação nas Olimpíadas: Munique 1972

GPs disputados na F1: 1

Anos ativo na F1: 1962



Ben Pon competiu em apenas um GP: sua corrida em casa, em Zandvoort, depois de receber um Porsche 787 da equipe Ecurie Maarsbergen, de propriedade de seu bom amigo Carel Godin de Beaufort. O holandês participou do GP da Holanda de 1962, mas foi jogado para fora do carro em um arbusto e jurou nunca mais correr em monopostos, optando por entrar em corridas de carros esportivos, onde venceu duas 24 Horas de Le Mans, em 1961 e 1967, pela Porsche System Engineering.



Pon se aposentou das corridas antes de tentar a sorte no tiro aos pombos de barro. Ele representou a Holanda nas Olimpíadas de 1972 em Munique, onde terminou em 31º lugar.

Divina Galica - Esqui alpino downhill e esqui de velocidade (demonstração)

Participação nas Olimpíadas: Innsbruck 1964 , Grenoble 1968, Sapporo 1972, Albertville 1992

GPs disputados na F1: 0 (3 tentativas)

Anos ativo na F1: 1976 e 1978



Divina Galica participou de quatro Jogos Olímpicos de Inverno, nos quais representou a Grã-Bretanha, competindo em esqui alpino e slalom. Seu melhor resultado foi o sétimo lugar, mas ela conquistou dois pódios em eventos da Copa do Mundo.



Em seguida, ela foi convidada a participar de uma corrida de automóveis para celebridades, onde desenvolveu seu amor pelas corridas e começou uma segunda carreira ao lado do esqui. Galica correu na Fórmula 2 antes de passar para a F1, mas não conseguiu se classificar para disputar o GP em suas três participações.

No entanto, ela participou da Fórmula 1 Britânica - um campeonato de automobilismo sediado no Reino Unido, que durou de 1978 a 1982 - e conseguiu um pódio na corrida de 1978 em Zandvoort.



Paralelamente à sua carreira na F1, ela competiu na Shellsport International Series, onde terminou em quarto e sexto lugar nos campeonatos de 1976 e 1977. Após sua carreira nas corridas, ela voltou a esquiar, representando o Reino Unido nos jogos de Albertville em 1992.

Pilotos de Fórmula 1 que quase competiram nos Jogos Olímpicos

Alguns pilotos de Fórmula 1 quase competiram nos Jogos Olímpicos, mas perderam a oportunidade de representar seus países. O mais notável é Jackie Stewart, que era habilidoso no tiro. Ele conquistou vários títulos de campeão de tiro ao prato em nível nacional e europeu, mas não conseguiu representar a Grã-Bretanha nas Olimpíadas de 1960 em Roma, quando foi derrotado por Joseph Wheater e Brett Huthart.



No entanto, a rejeição funcionou a favor do automobilismo quando, apenas cinco anos depois, Stewart fez sua estreia na F1. Em nove anos de carreira, ele conquistou 27 vitórias e três títulos, o que o tornou um dos pilotos britânicos de F1 mais bem-sucedidos de todos os tempos, atrás apenas de Lewis.



Marquese Antonio Brivio-Sforza representou a Itália nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1936, terminando em 10º lugar no bobsled de quatro pessoas e em 12º lugar no evento de duas pessoas. Ele já havia conquistado duas vitórias na Targa Florio em 1933 e 1935 e uma vitória na Mille Miglia em 1936.

Embora tenha corrido no campeonato europeu com a Ferrari, esse campeonato precedeu a F1, o que significa que ele não faz parte oficialmente da lista de pilotos de F1 que competiram nas Olimpíadas, pois ele não competiu depois de 1950.

