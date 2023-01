Audi determina prazo para começar a lutar por vitórias na F1

Carregar reprodutor de áudio

Apesar de 2026 ainda estar distante para muitos, a Audi vê esse prazo rapidamente se aproximando. A montadora alemã está em processo acelerado para garantir sua entrada na Fórmula 1 no início da nova era de motores e, em meio a tudo isso, já determinou a meta de quando pretende lutar por vitórias: 2028.

Após conseguir o sinal verde do Grupo Volkswagen, a Audi confirmou sua entrada em 2026 e, posteriormente, anunciou a parceria com a Sauber, incluindo a aquisição de parte das ações da equipe suíça.

"Não existe uma única razão, são vários fatores que se alinharam para tornar a F1 extremamente atrativa para as montadoras, especialmente a Audi", disse Adam Baker, CEO da Audi Formula Racing, ao jornal espanhol AS.

"A F1 está em um período de transição com um conceito sustentável para o campeonato. Com as novas regras, que introduzirão unidades de energia inovadoras e centradas na eletricidade, além de combustíveis sustentáveis, há um alinhamento com a estratégia futura da Audi, voltada para a mobilidade elétrica".

"A F1 também está crescendo em popularidade. É, de longe, a melhor mídia e ferramenta de marketing no automobilismo e uma das melhores em qualquer setor. Ao mesmo tempo, a F1 conseguiu cortar custos, e isso a torna ainda mais atraente".

"Os motores de 2026 terão um limite de gastos e, juntamente com o teto das equipes, trazem certeza sobre os orçamentos de longo prazo. Se quisermos uma plataforma fantástica para demonstrar nossas habilidades e conhecimentos 24 vezes por ano, é o melhor lugar possível".

Com a decisão tomada com antecedência, a Audi pôde colocar o programa em prática. O trabalho no motor já está em andamento há algum tempo, em meio a uma extensa campanha de recrutamento e a atualização das instalações de Neubourg.

E a Audi não descarta se tornar fornecedora de motor para outras equipes no futuro, mas não logo que chegar, porque o foco imediato é tornar-se competitiva.

"A FIA poderia nos pedir para fornecer motores, de acordo com o regulamento. Se isso acontecer, estaremos prontos, com certeza. Mas, no futuro imediato, não estamos buscando uma equipe cliente, é muito cedo para isso".

"Vamos focar em nosso programa de fábrica. Queremos ser competitivos em três anos. É uma meta realista. Queremos lutar por vitórias em nosso terceiro ano".

"Estamos cientes do desafio. É interessante para a Audi chegar em 2026 porque tomamos a decisão com antecedência. Faltam 42 meses para o primeiro GP. Deve ser uma das decisões mais esperadas dos últimos 30 anos para um fabricante".

"E em 2026 teremos o início de um novo ciclo regulatório. A unidade de potência e o chassi mudarão. De certa forma, isso pode reduzir a vantagem de concorrentes experientes e facilitar para um novo construtor para ser competitivo".

ÚLTIMO GP de Clark; Hill e P. Rodríguez, datas BIZARRAS e +: corridas da F1 em fins de ano

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate os piores do ano na F1 2022

Your browser does not support the audio element.